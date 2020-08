Sant Llorenç, enguany, sense cavalls

«Enguany no ens retrobarem a sa Plaça. Sant Llorenç serà una festa més íntima i emotiva, viscuda en família, i amb el record ben present dels qui avui no la poden compartir; que ens han deixat al llarg dels mesos transcorreguts des d’agost de 2019. Entre ells, el recordat industrial i emprenedor Santiago Pons Quintana», manifestà aquest divendres l’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga.

Va ser a l’acte de presentació de la revista «Sant Llorenç 2020» que es va celebrar al convent de Sant Diego, amb l’assistència dels regidors d’Alaior, encapçalats per l’alcalde José Luis Benejam; els membres de la Junta de Caixers; col·laboradors que han aportat textos, fotografies i articles per a la publicació; i també les empreses locals que col·laboren amb anuncis i insercions.

Després de referir-se a la suspensió de les festes de Sant Llorenç d’enguany -decisió aprovada per l’Ajuntament i la Junta de Caixers com a mesura per evitar la propagació del coronavirus-, l’editor del rotatiu insular afirmà que «aquesta resolució, entesa i compartida per la població davant l’emergència sanitària, que avui dia segueix essent un risc greu, no impedirà celebrar la festivitat litúrgica del 10 d’agost amb un altre sentit».

Amb aquest plantejament de la festa interior -tal com la defineix l’autor de la portada, Carlos Mascaró-, s’ha plantejat l’edició d’aquesta revista, que aquestd dissabte es distribueix, i que divendres capvespre es va donar a conèixer.

Agraïment

L’editor va agrair el suport de l’Ajuntament i de tots els qui han aportat textos i articles que, «des de la pluralitat amb mirades ben diverses, són les veus d’aquesta festa que batega en el cor i el sentiment de tots els alaiorencs».

L’alcalde, José Luis Benejam, va felicitar «Es Diari» per donar continuïtat a aquesta publicació que «cada any és esperada i llegida amb molta atenció». Va destacar l’esforç de l’empresa editora en aportar continguts i reportatges amb nous personatges i històries d’Alaior, relacionades amb la festa de Sant Llorenç i la ciutat. Tots els assistents van coincidir que la suspensió de les festes havia provocat un viu impacte, però ben motivada per la pandèmia. Es van citar per a trobar-se l’agost del 2021 per a tornar a celebrar la festa amb cavalls i caixers.