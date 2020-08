Estrenan un documental del primer invidente en dar la vuelta a Menorca en kayak

Menorca acogerá este fin de semana el documental «Kayak no limits. Menorca a cegues», que recoge la experiencia de Isaac Padrós, invidente que logró junto a su guía, Rai Puig, dar la vuelta a la isla en kayak hace casi un año tras una travesía de 13 días.

En concreto, el documental tiene una duración de 70 minutos y se proyectará el viernes a las 21.30 horas en el Orfeón Mahonés y el sábado a las 19.30 horas en la sala polivalente del Canal Salat de Ciutadella.

Padrós no había practicado este deporte antes del accidente que le provocó su minusvalía, ni tampoco conocía la isla.

«A pesar de no ver nunca Menorca, la he sentido y la he vivido de una manera muy especial e intensa. Navegar por la isla con kayak individual y guiado por una voz y unos estímulos me ha cambiado la vida. A Girona ha vuelto un Isaac muy diferente al que marchó», ha señalado en un comunicado.

Por otro lado, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha destacado los valores que representa el reto asumido por el catalán.

«Son valores extrapolables a la marca Menorca: autosuperación, esfuerzo y perseverancia. Además, las imágenes que recoge el documental representan una herramienta de promoción turística importante para posicionar la isla como destino natural y de conservación de la Reserva de la Biosfera», ha reivindicado.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, la Fundación para personas con Discapacidad, la empresa Menorca en Kayak y el Consell Insular.

El documental ya se ha estrenado en la localidad de donde es natural Padrós, Girona, y también se presentará en los festivales de cine de Estados Unidos, Canadá. China, Chile y Argentina.