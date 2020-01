La réplica del barco ruso de guerra «Shtandart», en Ciutadella

El paso de la fragata «Shtandart» por Menorca ha sido fugaz, visto y no visto, pero no por ello menos espectacular. El histórico barco atracó en el puerto de Ciutadella el martes por la tarde, amarrando en el muelle de La Trona, en el Club Nàutic, desde donde zarpó a primer hora de la mañana de ayer. No estuvo ni un día, pero sí el tiempo suficiente para llamar la atención de la gente por su espectacularidad.

La embarcación, de bandera rusa, 25,8 metros de eslora, 6,9 de manga y tres de calado, puso rumbo hacia Alcúdia, el próximo destino de una ruta marcada por lo que se denomina como el Shtandart Project, una iniciativa que tal y como explican sus promotores tiene como principal objetivo «ayudar a la gente joven a ser independiente, a que aprendan a trabajar en equipo, a respetarse a sí mismos y a sus semejantes y a que controlen su destino». Virtudes que invitan a alcanzar «a través de la navegación que sigue la artesanía tradicional», a bordo de un barco con mucha historia y en el que se enrolan periódicamente tripulantes desde diferentes puertos de Europa.