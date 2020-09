Dani Juanico e Índigo Salvador triunfan en Idol Kids

Doble actuación menorquina en el programa de Telecinco, Idol Kids. Y doble triunfo. Tanto Dani Juanico como Índigo Salvador participaron en el 'got talent', emitido el lunes, y ambos lograron el ticket dorado, el que da el pase directo a las galas de Idol Kids.

Daniel Juanico, de 15 años, interpretó 'Never enough', una canción de la película 'El gran showman' muy complicada de cantar debido a sus agudos. El jurado, compuesto por Carlos Jean, Isabel Pantoja y Edurne se emocionó, y los tres no dudaron en darle el ticket dorado.

"Tienes una voz increíble. Has empezado con ese bajo tan bello. Qué maravilla. Qué altos, qué medios. Es que lo tienes todo. Para mí eres perfecto?, aseguró Pantoja. "Yo cuando han empezado a sonar las primeras notas, he pensado que habías arriesgado fuerte. Vienes a por todas. Me gusta cómo has variado al principio. Lo has llevado a tu terreno (...) En los agudos pensaba que ojalá llegaras bien porque estaba siendo perfecto, y has estado impecable", tercio Edurne. Gracias al equipo por invitarme a ver estas maravillas sobre el escenario. Me preguntaban si creía que iba a llorar. No tengo palabras para expresar porque me has sobrecogido. Y la música si te sobrecoge solo puedes hacer una cosa: mandar a las personas al sitio donde deben estar", afirmó Carlos Jean.

Por su parte Índigo, de 14 años y que igual que Juanico ya participó hace unos años en el programa de la Voz Kids, interpretó, tocando el piano, 'California Dreamin', y pese a su resfriado logró poner en pie al público, y al jurado, que le concedió el pase directo a las galas de Idol Kids.

"A mí me parece que has hecho algo muy valiente. Piano y voz sois uno. Que le des esa capacidad a cambiar la canción y que en ningún momento eche de menos la canción es increíble", le comentó Carlos Jean. "Creo que mi mejor valoración es ésta", dijo Edurne. "Tienes una voz preciosa, dulce, bonita y acompañas el piano que quita el sentido", opinó Isabel Pantoja.