Front comú i sinergies contra els plàstics

Neix a l’Illa l’aliança Menorca Sense Plàstic, que suposa la unió d’esforços per part de cinc entitats, la Fundació per a la Preservació de Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis, el GOB Menorca, l’Associació Leader i Per la Mar Viva. Totes elles han firmat un conveni de col·laboració per fer un front comú i coordinat per lluitar contra la contaminació per plàstics.

Aquest projecte comença amb un pressupost inicial de 24.500 euros per al primer any de funcionament i la intenció és mantenir-lo viu durant els pròxims anys.

La proposta sorgeix de Menorca Preservation Fund, que proposa aprofitar al màxim els recursos de les diferents entitats que treballen contra la contaminació per plàstics. Així es pretén assolir els objectius marcats.

Durant el primer any s’han fixat quatre prioritats. La primera és la creació d’una certificació per a petites i mitjanes empreses menorquines que treballen en la reducció de plàstics d’un sol ús, i que va en la mateixa línia que la nova llei del Govern balear que a partir de 2021 obligarà a eliminar-los.

Es crearà un llistat de proveïdors i comerços locals que ofereixin alternatives al plàstic d’un sol ús, afavorint l’economia local i sostenible, i també el primer any es faran accions d’informació ambiental, com la creació d’una guia sobre materials alternatius i una pàgina web i xarxes socials per al projecte. Així mateix, l’aliança té la intenció de treballar i coordinar esforços amb altres xarxes similars per integrar objectius i estrategies.

Cada entitat assumeix uns compromisos. La Fundació per a la Preservació de Menorca contractarà la coordinadora del projecte i el finançarà amb 10.000 euros, i l’Associació Leader aportarà 4.000 euros. L’IME, a través de l’Obsam, aportarà 500 euros i elaborarà un sistema d’indicadors mediambientals, i el GOB posa a l’abast informació i experiència. Mentre, Per la Mar Viva posa a disposició la seva xarxa de voluntaris. El projecte compta amb 10.000 euros de la Fundació Marilles.