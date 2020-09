Cita amb la bona cuina

Per començar, uns bunyols de rap amb gambes de Menorca, unes raoles d’escarola amb maonesa d’oliva negra, o tal vegada un timbal de marrania amb cuixot. I com a plat principal, podria ser una tonyina del Mediterrani sobre all blanc de coco i cebes tendres d’horta, o un bistec de vedella vermella menorquina a la brasa amb marrania. I per acabar, pastís de formatge, soufflé al moment amb gelat de Cas Mèrvol o caneló de brossat amb gelat de figa i reducció agredolça. Aquestes són només algunes de les propostes gastronòmiques de la Mostra de Cuina Menorquina que comença avui i que s’allargarà fins al 4 d’octubre, en la qual participen vint-i-tres restaurants.

L’Associació de Restauració Menorca, de CAEB, enceta una nova convocatòria d’aquest esdeveniment que té com a principal missió donar a conèixer el patrimoni gastronòmic local i els productes de proximitat que l’enriqueixen.

Les jornades gastronòmiques es van presentar aquest dijous dematí a l’Hotel Jardí de ses Bruixes, de Maó, amb la presència de la presidenta del Consell, Susana Mora, el batle de la ciutat, Héctor Pons, el president de Restauració Menorca, José Bosch, i la propietària de l’establiment que acollia l’acte, Anja Sánchez-Rodrigo.

L’edició d’enguany de la Mostra de Cuina Menorquina és «més difícil que altres anteriors a causa de les dificultats pròpies per la pandèmia», apuntà José Bosch, qui tot i així destacà el gran esforç dels restauradors per mantenir-se fidels a una cita en la qual finalment no hi seran tots els que hi havien de ser. El «tancament avançat» de molts establiments, per la incertesa de la temporada turística, ha afectat al nombre de participants, sobretot aquells situats en urbanitzacions. «No obstant això, avui inauguram una nova edició amb una participació excel·lent, tant pel nombre de restaurants, com per la qualitat dels menús». Com sempre hi ha el Menú Mostra, de 22 euros i beguda a part, i el Menú Gastronòmic, d’entre 24 i 70 euros.

Susana Mora no dubtà a dir que la Mostra de Cuina Menorquina «és un exemple de la fortalesa de la nostra societat quan sabem treballar junts», ja que «les sinergies entre esdeveniments com aquest i el producte local adquireixen molta importància, i amb la pandèmia ho hem vist». Per açò, considerà la presidenta que esdeveniments com aquest «són més importants que mai».

Des del Jardí de ses Bruixes, Sánchez-Rodrigo va agrair l’organització d’aquestes jornades, perquè ajuden a mostrar «el ric patrimoni, tant gastronòmic com cultural que tenim a Menorca».