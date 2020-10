Empedrat resistent al Camí de Cavalls

La col·laboració entre el Consell insular i l’empresa 40 Nord Outdoor ha permès la millora del tram del Camí de Cavalls comprés entre ets Alocs i el Pilar, que presentava un evident estat de deteriorament. Els treballs de conservació del referit tram van ser presentats ahir per la consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite Salord; el director insular de Projectes Sostenibles, Isaac Olives; i els representants de l’empresa, Clara Fullana i Joan Febrer.

La millora del tram del Camí de Cavalls ha consistit en construir «un empedrat resistent, durador i integrat en l’entorn mitjançant la tècnica tradicional de la pedra en sec», assenyalen des del Consell, amb la substitució del sistema de troncs de llenya que s’havia mostrat contraproduent, a més d’aportar valor a un bé patrimonial com és el Camí de Cavalls.

Per part de 40 Nord Outdoor, Clara Fullana va assegurar ahir ser conscient de «la nostra responsabilitat com a empresa local que promou i empra un recurs públic i amb un gran valor simbòlic con és el Camí de Cavalls, volem fer un ús exemplar d’aquest camí per intentar influir en un ús adequat de particulars i altres empreses», mentre que Joan Febrer va subratllar que «no volem només ser usuaris, sinó ser part activa del seu manteniment i conservació, fer un ús exemplar d’aquest camí iens agradaria que amb accions com aquesta els menorquins i visitants puguin gaudir durant molts anys».

La consellera Maite Salord va recordar que des de 2015 s’està fent feina en el manteniment i recuperació del Camí de Cavalls, «som ben conscientes de que és un patrimoni històric dels menorquins i, a més, un element de gran atractiu per als nostres visitants en èpoques de primavera i tardor. És part de la nostra història, de la nostra cultura, gràcies a la implicació de tanta gent, amb un agraïment molt especial a la Coordinadora del Camí de Cavalls».

El director insular Isaac Olives va incidir en la labor de manteniment duita a terme des del passat mandat en aquells punts amb una major erosió o que podien representar un risc per als vianants. «S’ha de destacar la dificultat que representa actuar en aquesta zona de difícil accés amb el trasllat de 180 tones de pedres del mateix terreny».