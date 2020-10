Un Tots Sants amb temps limitat i menys aforament

Arriba aquest diumenge la festivitat de Tots Sants amb la tradicional visita dels menorquins als cementeris per honorar la memòria de familiars i amics. L’excepcional situació sanitària que viu l’Illa, arran de la pandèmia de la covid-19, ha obligat els diferents ajuntaments a adoptar una sèrie de protocols per regular l’afluència de persones i evitar aglomeracions.

La limitació de l’aforament dels recintes, l’establiment d’un itinerari, l’ús obligatori de la mascareta, l’obligació de mantenir la distància interpersonal, la instal·lació de punts amb gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans, i la recomanació d’una visita de breu durada són algunes de les mesures que els visitants hauran de complir per poder celebrar una tradició amb totes les garanties sanitàries.

Ciutadella. Els dos cementeris de la ciutat estaran oberts en el seu horari habitual, és a dir, de 8 a 19 hores i de forma ininterrompuda, amb l’excepció de dia 2 de novembre en què es tancarà una hora abans, a les 18 hores. L’aforament de les zones exteriors de cada cementeri és de 290 persones i quan s’hagi arribat a aquesta quantitat, s’haurà d’esperar evitant en tot moment aglomeracions a l’entrada i a les immediacions dels cementeris. Hi haurà un servei de vigilància, a càrrec de personal municipal i de seguretat privada, per al compliment de les normes establertes. Quant a l’aforament de les esglésies dels dos recintes serà del 50 per cent de la seva capacitat total, al cementeri vell serà de 16 persones i al nou, de 256 persones. Per altra banda, la tradicional ofrena als difunts es celebrarà al cementeri vell, dia 1 de novembre de les 9.30 hores, amb l’assistència del bisbe Francesc Conesa i els portaveus municipals dels partits polítics.

Maó. L’Ajuntament de Maó hi ha dispost un circuit d’entrada i de sortida al cementeri per facilitar la circulació de les persones i evitar aglomeracions. Per aquest motiu, l’entrada es farà exclusivament per la porta situada a la part de l’ermita de Gràcia, mentre que la sortida serà per la zona del crematori, en el quart eixample. A més, l’Ajuntament recomana que la visita al cementeri tengui una durada mínima, que obligatòriament haurà de ser d’un màxim de 30 minuts. El control de l’aforament, que serà limitat, i del compliment del circuit anirà a càrrec de membre de la Policia Local. Els visitants han de tenir en compte que els banys estaran tancats i, per tant, no es podran utilitzar. A més els diferents contenidors i papereres es mantendran oberts per evitar la seva manipulació.

Alaior. La restricció de l’aforament del cementeri municipal aconsella a totes aquelles persones que vulguin honorar els seus difunts a no allargar més de l’estrictament necessari el temps d’estada al recinte. L’afluència de gent serà controlada per personal municipal que vigilarà el compliment d’un itinerari per evitar cap tipus d’aglomeració. No és necessari demanar cita prèvia per acudir al cementeri.

Es Castell. Personal municipal, Policia Local i membres de Protecció Civil duran a terme en tot moment les feines preventives i d’informació a les persones que visitin el cementeri. L’Ajuntament demana que l’accés al recinte es faci de manera esgraonada, fer-ho en aquelles franges horaris normalment menys freqüentades. L’entrada, sortida i visita per l’interior del recinte s’haurà de realitzar per un itinerari que està degudament senyalitzat.

Sant Lluís. Un total de 120 persones és la quantitat màxima que poden estar al mateix temps a l’interior del cementeri municipal, segons l’aforament màxim determinat per l’Ajuntament. L’horari de visita de 9 a 19 hores. Dues persones regularan l’entrada i la circulació de les persones per l’interior del recinte i es recomana que la visita no sigui superior als 30 minuts. Es recomana evitar les hores punta sobretot els dies 31 d’octubre i 1 de novembre. Per tal d’evitar aglomeracions, també re recomana visitar el cementeri en dates diferents d’aquest cap de setmana.

Es Mercadal i Fornells. Un vigilant jurat serà l’encarregat el dia 1 de novembre de vetllar pel compliment de la normativa sanitària a cada un dels cementeris dels dos nuclis de població. No obstant açò, l’Ajuntament recomana evitar la visita aquest diumenge i anar-hi uns dies abans o posteriors. No s’ha establert la cita prèvia i es recomana no agrupar-se més de 10 persones, amb l’excepció de ser persones convivents. Per altra banda, la missa tradicional en memòria dels difunts que es sol celebrar al respectiu cementeri es celebrarà a l’església.

Ferreries. L’aforament màxim establert al cementeri municipal és de 115 persones, concretament 50 a la part antiga i 65 a la part nova. Voluntaris de Protecció Civil controlaran els accessos a l’entrada dels dos recintes i també es recomana aglomeracions de més de 10 persones. El dia 2 s’oficiarà la missa a la part nova del cementeri, amb un aforament màxim de 65 persones.