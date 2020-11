Disfrutar de Menorca a vista de pájaro

Vídeo final Menorca 2020 Vídeo que reúne todas las tomas que he realizado este verano alrededor de la isla. Para ver más vídeos como este no olvides subscribirte o ver también los vídeos publicados en la lista de reproducción "Menorca" en mi canal. Las tomas realizadas en este vídeo son completamente legales, en ningún caso infringiendo la ley. Se han respetado las zonas CTR en todo momento. En algún tramo del vídeo se pueden ver planos urbanos en los que se ha utilizado un DJI Mavic Mini, el cual tiene en el peso permitido para poder volar en ciudad (250g). Filmado y Editado por Antonio Juárez Navarro. Equipo utilizado en este vídeo: Mavic 2 y Mavic Mini. . . ENGLISH: Menorca 2020 This video that gathers all the shots I have taken this summer around the island. To see more videos like this don't forget to subscribe or see also the videos published in the "Menorca" playlist on my channel. The shots taken in this video are completely legal, in no way violating the law. The CTR zones have been known and avoided at all times. In some sections of the video, you can see shots of the city in which a DJI Mavic Mini has been used, which has the weight allowed to fly in the city (250g). Filmed and edited by Antonio Juarez Navarro. Equipment used in this video: Mavic 2 and Mavic Mini. Youtube: AJN Films