Arteme, fet aquí i de qualitat

«Estil propi, estil artesà» és el títol de la campanya que ha encetat Arteme, l’Associació d’Empreses d’Artesania de Menorca, per tal de promocionar i divulgar la feina que fan els artesans menorquins. Una iniciativa que inclou tres accions, l’elaboració de tres vídeos promocionals, una sèrie d’il·lustracions didàctiques, i la confecció de bosses que es distribuiran entre els associats de cara a la campanya nadalenca.

Aquesta acció promocional la van presentar ahir la presidenta d’Arteme, Núria Deyà, i la vocal de l’entitat, Sílvia Vivó, juntament amb el conseller d’Economia i Territori, Miquel Company. I és que la institució insular ha firmat un conveni amb l’associació, pel qual aporta 7.500 euros «per a accions de promoció, comercialització, formació i digitalització». És una manera de reconèixer que «els artesans fan una labor fonamental, pels oficis i pels productes de Menorca, i és important mantenir-ho viu», afirmà el conseller.

Tres vídeos i un lema

Arteme ha renovat la seva pàgina web i ha creat un nou logotip, a més de les tres accions «per a treure els productes del taller i mostrar-ho» al públic.

Quant als audiovisuals, són tres càpsules d’un minut de durada, ambientats «en la tradició d’un lloc, en una casa i en un xalet a la vora del mar», per mostrar les «obres d’artesans quan ja tenen vida pròpia dins de casa, quan ja han estat comprades i ja s’empren», indicà Sílvia Vivó. És així que apareixen diferents articles artesans, des de complements de moda a productes agroalimentaris, passant per articles de joieria, ferreria, fusteria o decoració o calçat, entre altres.

Aquests audiovisuals es podran veure a la pàgina web de l’associació, a les xarxes socials i també al portal Made in Menorca. L’objectiu és «donar la màxima difusió» perquè pugui donar «la màxima ajuda als artesans, que en aquests moments viuen moments complicats», considerà Company. «És la nostra obligació i la nostra filosofia ajudar als petits autònoms i artesans a tirar endavant amb les seves creacions i el seu ofici, perquè una pandèmia no sigui motiu de baixa d’aquests oficis». I no només açò, sinó que «fins i tot sigui una atracció i una dinamització cap a la recuperació dels oficis artesans».