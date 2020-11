Trenta-tres tapes a la recerca d’un premi

Croqueta de calamarset de sa llotja en la seva pròpia tinta, trossets de roca, musclos gratinats, bolets amb miques de sobrassada i monyaco, pop de Maó, albergínia farcida d’esclata-sangs i llom o cuixot sobre estofat de patata i sobrassada. Aquestes són només algunes de les propostes que fan els vint-i-sis establiments que participen en el Concurs Tasta Maó, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Maó i amb el qual es repartiran un total de setanta-sis premis per als clients que puntuïn les tapes, i també recompenses per als establiments més votats.

El ‘Tasta Maó’ va començar aquest divendres i s’allargarà fins al 29 de novembre. Fins llavors, de dijous a diumenge, els vint-i-sis restaurants participants serviran les seves tapes, sempre al mateix preu, de 3,5 euros, i sempre incloent almenys un producte local de Maó

Amb aquesta iniciativa, des de l’àrea de Dinamització Econòmica, el regidor José Manuel García admet que estan «molt satisfets de la participació. A més dels vint-i-sis etabliments participants, el sector comercial també ha rebut molt bé aquesta iniciativa i cinquanta-sis comerços han mostrat el seu interès en la proposta».

L’objectiu de la convocatòria és clar. Es tracta de «dinamitzar l’activitat econòmica dels bars, restaurants i cafeteries de Maó i fomentar, a la vegada, la compra de productes locals i el consum en establiments de la ciutat», afegeix García.

Premis

A part de tractar-se d’una experiència gastronòmica interessant, el concurs té un altre alicient, en forma de premis. Així, es destinen 1.600 euros per premis als restaurants guanyadors, i 6.000 euros més en forma de setanta-sis premis per als clients. Entre aquests, vint-i-dos vals de compra a productors locals, trenta-cinc vals de compra als comerços de Maó, i dinou experiències a gaudir a la ciutat, des d’estades en hotels d’interior, fins a visites guiades personalitzades, o entrades al Teatre Principal o al Museu de Menorca.

El concurs consta d’un jurat. Tres membres tenen perfils professionals relacionats amb el món de la cuina i el producte local, per estimular la qualitat i el nivell de les propostes. I el vot corresponent al quart membre sortirà de la valoració popular. El sorteig de premis es farà el día primer de desembre.