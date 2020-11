Índigo Salvador pasa a la final de ‘Idol kids’ con una brillante actuación

Índigo Salvador pasó a la final de 'Idol Kids'. Y lo hizo a lo grande, con una actuación brillante que dejó asombrado al jurado y al público.

"Voy arriesgarme2, dijo la cantante menorquina de 14 años, antes de iniciar su actuación con el piano, en la semifinal del talent show de Telecinco.

? Índigo vuelve a brillar sobre el escenario de #IdolKids11 https://t.co/h73ayAR1Wu ? Idol Kids (@idolkidsesp) November 16, 2020

Apostó por un 'mashup' de Alicia Keys, donde integró las canciones más conocidas. El jurado se puso en pie. "¡Bravo, bravo!", gritaba Carlos Jean después de la actuación. "No me puedo sentar. ¡Vaya pedazo de nivel tiene 'Idol Kids España'! No hay más valoración por mi parte. Gracias, gracias y gracias", decía después el productor musical.

"Sigo alucinando con lo que acabamos de ver en el escenario de 'Idol kids'. Qué orgullo tener artistas como tú aquí. Le voy a robar una frase a Dani Martínez diciendo que 'tú te has pasado ya el juego'. Qué barbaridad", añadía Edurne.

Por su parte, Isabel Pantoja le habría dado un nuevo ticket dorado de haber podido: "Me faltan las palabras, no sé qué más decirte. Te di el ticket dorado y te lo volvería a dar 60 millones de veces porque eres impresionante".

Índigo también se puso el público en el bolsillo, hasta el punto que obtuvo la mayor puntación de la noche, con un 94,1 por ciento de los votos.

Índigo pasa así a la final, en la que no estará el otro menorquín, Dani Juanico que no puso pasar de fase en la semifinal disputada la semana pasada.