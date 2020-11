Preocupació entre els pescadors per la falta de gambes

«No hi ha gambes». Així ho afirmen des de diverses peixateries de Menorca, que veuen com perilla la campanya nadalenca, una de les destacades de tot l’any quant al consum de marisc. I és que, com confirmen les confraries de pescadors, des de mitjans d’agost les captures s’han reduït de forma molt important. Són pràcticament inexistents.

Tant les barques del bou de Ciutadella com de Maó veuen que anar de gambes no surt a compte. D’ençà de la segona quinzena d’agost «va desaparèixer de cop i no ha tornat a haver-n’hi», explicava ahir Xavier Marquès, el patró major de la Confraria de Pescadors de Ciutadella.

«Normalment, cada any, damunt la quinzena d’agost hi ha dies que no agafes gaire gamba, però després en tornes a agafar. El que no és normal és que estem al mes de novembre i segueixi igual», considera Marquès, qui afirma que, com a molt, ara treim dos quilos» per jornada. Unes captures simbòliques i extraordinàriament reduïdes, si ho comparam amb el que seria habitual. «Un dia normal pots agafar entre 40 i 80 quilos, si són menys de 40, ja no surt gaire a compte sortir a la mar».

Des de la Confraria de Maó, el seu president, Pito Quintana recorda que «no és la primera vegada que passa açò». De fet, assenyala que «normalment n’hi ha per Sant Joan i després va minvant». I el mes d’agost comença a haver-hi un descens important. Per tant, el que passa en aquests moments ho interpreta com a «normal» i cíclic, en certa manera. I diu que en realitat «no sabem per què passa, si és per la temperatura de l’aigua, pels corrents, si és que davallen més avall dels 600 metres per cercar menjar». I és que, igual com explica Marquès, les barques d’arrossegament calen a uns 600 metres, però no més avall. I actualment, a Maó també obtenen uns dos o tres quilos de gambes, com a molt.

«Una vegada no hi va haver gamba durant quasi tot l’any», recorda Quintana, qui atribueix aquestes situacions a particularitats de l’espècie. «D’aquest marisc no en sabem molta cosa i fa molt mal dir què està passant». Així i tot, el patró major és optimista. «He sentit a dir que per Eivissa ja en comencen a treure, de gamba. Jo crec que no tardarà gaire a tornar, com a tard jo pens que per Reis ja en tindrem».

No és tan optimista Xavier Marquès, qui veu com perillen les vendes per a les festes. «Ho veig negre, si ha de ser així, Nadal serà difícil si no tenim marisc».

Ara, tant pescadors com peixaters esperen que la tendència canviï l’abans possible i que la gamba torni a aparèixer a les pesqueres habituals per poder servir aquest marisc tant apreciat.