La covid limita el nombre de betlems a Menorca

Betlems emblemàtics com el del convent de Santa Clara o del Seminari, a Ciutadella, o el Monumental, a Ferreries, són alguns dels muntatges que no es podran veure al Nadal menorquí d’enguany. I és que la situació actual per la pandèmia i les restriccions que s’implantaran, obliguen a replantejar el fet d’obrir les portes al públic, especialment en aquells espais reduïts o que només tenen una porta d’accés.

El Govern central aposta per un control d’aforaments, amb reduccions del 50 per cent, controls d’accessos i distàncies interpersonals.

Al municipi de ponent, una de les visites més tradicionals és al betlem que elaboren cada any les monges clarisses, que visiten centenars de persones, especialment en els dies festius, arribant a reunir simultàniament desenes de visitants.

Açò i el fet que el pessebre s’instal·la en una sala amb una única porta d’accés, fa molt difícil controlar les entrades i sortides de forma ordenada, i duu a les religioses a plantejar un parèntesi per aquest 2020 i renunciar a fer un betlem, per altra banda, ben gros i sempre molt ben treballat i carregat de detalls. Una decisió que romp els 48 anys de trajectòria ininterrompuda dels pessebres a Santa Clara.

Igual com a Santa Clara, al Seminari Diocesà tampoc hi haurà enguany betlem, i ja al municipi vesí, l’Associació d’Amics del Betlem de Ferreries també opta per aquesta mesura, per espai i perquè parts dels seus membres són persones majors. Així, el que faran és instal·lar diorames en diferents botigues del poble.

Parròquies

En principi, les parròquies segueixen un criteri clar a l’hora de decidir si enguany fan o no betlem. N’hi haurà allà on el betlem es pugui veure des del carrer, com per exemple, tornant a Ciutadella, a Sant Esteve o a Sant Antoni Maria Claret.

També es preveu que hi hagi betlem en aquells casos en què el muntatge es faci a l’interior de l’església, excepte en aquells casos en què el temple disposi només d’una porta.

A Cal Bisbe també està previst que aquestes festes s’hi col·loquin les figures del pessebre, i en altres pobles, com Alaior, hi haurà el betlem municipal, a la cotxeria de Xalubinia, i el mantindran també a La Salle, encara que en aquesta ocasió opten per reduir-ne les dimensions.

Una altra proposta que cada any aixeca molta expectació, en aquest cas a Maó, és el betlem vivent del col·legi concertat de Sant Josep. Com apunta el director del centre, Joan Rodríguez, «el betlem no pot faltar». Açò sí, serà en una modalitat ben diferent de l’habitual. Per evitar els centenars de visitants de cada any, la proposta passa aquesta vegada per una visita virtual, amb un muntatge audiovisual que es podrà veure a través de la pàgina web de l’escola, a partir d’imatges amb les escenes que acostumen a representar els alumnes.