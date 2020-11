21 anys educant entre tots

Ciutadella celebra el 21 aniversari de la seva adhesió a la Carta de les Ciutats Educadores. I ho fa just quan aquest dilluns es compliran trenta anys de la proclamació d’aquest full de ruta que segueixen més de cinc-centes ciutats de tot el món, que aposten per l’educació com a eix fonamental per al desenvolupament de les ciutats, partint de la idea bàsica que l’educació transcendeix els murs de l’escola per a impregnar tota la societat.

El Teatre des Born va acollir, aquest dissabte migdia, l’acte per a commemorar aquesta fita, al qual assistiren representants de la societat civil, des de l’associacionisme al món de l’empresa, passant per l’educació, la cultura, l’esport o les entitats sense ànim de lucre, entre altres. I és que com defensa la Carta de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, tota la societat ha de participar en la construcció de les ciutats; només així seran ciutats amables, espais de respecte a la vida i a la diversitat.

Ciutadella es va sumar a aquest projecte el 1999, gràcies a l’impuls del llavors regidor d’Educació, Nel Martí. Iniciativa que continuà fins avui, gràcies al suport dels successius governs municipals. Així, tots els grups polítics van intervenir durant l’acte, igual com membres del Consell Infantil i el Consell Juvenil, que exposaren com és la Ciutadella que volen els petits.