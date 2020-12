Uns Llumets virtuals per a un Nadal ben diferent a Maó

La pandèmia no podrà amb l’esperit nadalenc. I els primers a demostrar-ho són els Llumets, que enguany no baixaran com cada any del campanar de Santa Maria de Maó, sinó que faran el tradicional tret de sortida dels actes festius des de casa seva i a través de streaming.

Igual com la majoria de la societat, arran del confinament els fullets també han entrat en el món digital. És així que enguany encetaran el Nadal de Maó amb una connexió a través de la web municipal i del perfil a Facebook de l’Ajuntament. Serà aquest mateix divendres, a partir de les 18 hores.

L’Ajuntament ja ha repartit als domicilis el programa d’actes, el qual inclou la Fira de Nadal, que comptarà amb trenta-una casetes, instal·lades entre la plaça Constitució i Ses Moreres, del 5 al 8 de desembre. Hi haurà personal de vigilància per regular l’accés als expositors i els aforaments.

El programa inclou a tallers, actuacions musicals, visites a betlems i esdeveniments culturals, sempre amb la màxima seguretat. Els Reis tancaran la programació dia 6 amb un recorregut amb cotxe pels carrers de Maó. L’itinerari queda recollit al programa.