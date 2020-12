Índigo Salvador brilla en la gran final y gana 'Idol Kids'

Esta vez sí. Índigo Salvador ha ganado la primera edición de Idol Kids, cuya final se emitió ayer en Telecinco. La menorquina, como ya hizo en la semifinal, ejecutó una brillante actuación, se impuso a los otros 11 finalistas y el público le adjudicó la victoria.

Indigo, con 14 años, gana así la primera edición de Idol Kids, después de que hace cinco años, y con tan solo 9 años de edad, quedara a las puertas de ganar otro talent show infantil, La Voz Kids, emitido en 2015, y en la que menorquina quedó entre los tres primeros. El premio está dotado en una formación musical valorada en 5.000 euros

El presentador Jesús Vázquez, al final de la gala, ha dado sido el encargado de dar el nombre del ganador. Tras escuchar el nombre, el resto de finalistas la han abrazado y felicitado. Índigo muy emocionada, apenas podía articular palabra. "Quería dar las gracias a toda mi familia que me apoya muchísimo y más que nada a mi madre".

Acto seguido se ha acordado de sus compañeros: "Quería darles las gracias a todos ellos porque nunca he sentido una conexión tan fuerte y que los quiero muchísimo y que todos se merecen ganar porque todos se lo han currado", ha asegurado.

Índigo Salvador ha bordado una actuación a la perfección. Cantando y al piano ha versionado 'Flashdance? What a feeling'. Lo ha hecho con dulzura, pasión y garra, y ha acabado la canción de pie, continuando tocando el piano y cantando.

¡Los sueños se cumplen! Hasta aquí la primera edición de #IdolKidsFinal. Felicidades a Índigo y a todos y todas por regalarnos cada semana actuaciones épicas. Y GRACIAS a vosotros/as por estar con nosotros en cada programa. GRACIAS ?? pic.twitter.com/xI5h0Dv5Ez ? Idol Kids (@idolkidsesp) December 4, 2020

Su actuación ha impresionado al jurado, al público y a los telespectadores, que antes de acabar la gala ya reclamaban en redes sociales que Índigo tendría que ser la justa ganadora. De hecho, Índigo se convirtió en la noche de este viernes en trending topic España en Twitter.

El más emocionado con la actuación ha sido el músico y productor Carlos Jean, que tras la actuación de Índigo le ha dado su número de teléfono, para que pasara lo que pasada en la Gran Final, se comprometía a ser su productor. "No sé si vas a ganar o no esta noche, pero toma, te doy mi número para que se lo des a tus padres y que me llamen cuando todo esto pase, quiero al menos producirte una canción", le dijo Jean a Índigo.