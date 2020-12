Brou per als dimecres de fred

No hi ha res millor per a combatre la baixada dels termòmetres i la proximitat de l’hivern que un bon brou, una aposta culinària que ofereixen vuit restaurants de l’Illa en el marc de la vuitena edició de la campanya «Els dies dimecres és dia de brou».

Aquesta és una iniciativa de l’Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants a la qual s’han adherit l’Aquarium Port, de Ciutadella; el Mesón Rías Baixas i Loar, de Ferreries; el Molí des Racó i l’Hotel Jeni, des Mercadal; i el Casino de Sant Climent, 23 Can Avelino i Restobar Mo, de Maó.

Plats típics

La campanya va començar dia 2 i s’allargarà fins al 27 de gener. Fins llavors, cada dimecres, els restaurants oferiran un menú de 14 euros que inclou un primer plat de brou i vianda, i un segon amb la verdura, els ciurons i la carn d’olla emprades per a l’elaboració del brou.

La campanya és benvinguda des del sector de la restauració, que ho veu com una manera de fer valdre el «valor afegit» de la gastronomia local. Ho apunta Pedro Cardona, del Casino de Sant Climent, establiment que «ja fa uns quants anys» que ofereix aquests menús i que veu com «la gent ve cercant-lo». «I la gent que no ho saps, quan li ofereixes, ho acostuma a demanar». De fet, agrada tant la proposta que en aquest restaurant segueixen oferint brou més enllà del final de la campanya.

As Mercadal, Vicent Gomila, de l’Hotel Jeni, també veu positives propostes com aquesta, encara que «enguany les jornades estan marcades per la covid, la gent es frena més que altres anys», circumstància sobre la que també xerra Dani Llufriu, de l’Aquarium Port, de Ciutadella. «La covid ho complica més, i també hi ha les normatives que canvien, ara amb sis persones, ara amb dotze, i dia 15 haurem de tenir mesuradors de CO2».

Així i tot, i malgrat que «la setmana passada va ser un pèl fluix, rebem peticions de reserva, fins i tot per a altres dies», no només per als dimecres, diu Vicent Gomila.

I és que la iniciativa és interessant, per a Llufriu. «La setmana passada vam tenir clients que van venir aposta, però haurem de veure com evoluciona» fins a finals de gener, tenint en compte, a més, que «som menys locals que l’any passat, i esperam que ens vagi bé».

Avui i després dels darrers dies festius, el Casino de Sant Climent o l’Aquarium Port estaran tancats. Igualment, l’opció de dinar de brou serà als altres restaurants.