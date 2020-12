Nostàlgia rural amb la visió de Toni Vidal

Durant la seva trajectòria, el fotògraf Toni Vidal (es Castell, 1934) va captar amb la seva càmera molts i diversos exemples d’arquitectura menorquina, i amb especial èmfasi, de la rural. Un llegat fotogràfic, impregnat de tota la significació que li conferí l’autor, i que ara queden recollits a «Menorca des de l’arquitectura», el llibre que coediten la Demarcació de Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears i Triangle Postals & Books.

«Menorca des de l’arquitectura» és en realitat un doble homenatge. Per una banda, a l’artista menorquí i la seva extensa i destacada trajectòria professional. I per l’altra, al camp de Menorca que l’artista retratà, amb l’arquitectura rural com a gran punt d’interès i, al mateix temps, de reivindicació. I és que com apuntà aquest dijous l’especialista en art, Carles Jiménez, amb les seves fotografies «Toni Vidal cerca la vessant més humana, comença a fotografiar l’arquitectura menorquina» i les seves imatges esdevenen «fotos que eternitzen el present».

Aquesta definició sorgí durant l’acte de presentació del llibre que va tenir lloc aquest dijous a la seu del Coaib a Maó. El secretari de l’entitat a l’Illa, Joan Enric Vilardell, considera a Vidal com un «prescriptor de sentits», perquè «són fotos d’arquitectura, però el seu significat és molt més ampli».

I és que per a Vilardell, «moltes de les fotografies són irrepetibles, donen un testimoni del patrimoni rural, del procés d’exili dels pagesos i de com arriben els nous propietaris que compren i li donen una forma totalment diferent». Per això, defensa, «valia la pena recuperar el treball artístic com a testimoni d’un món en desaparició i com a homenatge a les persones exiliades».

Encara que també hi ha imatges urbanes, «Toni Vidal fa una denúncia sobre el món rural, amb uns enquadraments» on acostuma a posar en primer pla el subjecte que és objecte de la reivindicació —tant pot ser un animal, una persona, elements antics, materials en desús— i, al darrere seu, l’edifici que retrata. L’escena es completa amb un joc de «perspectives» que «ens duu a un territori infinit», amb un relat nostàlgic i molt personal.

La coordinadora de Triangle Postals, Aina Pla, apuntà que l’edició del llibre compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell i l’Ajuntament des Castell. El llibre inclou textos introductoris d’Enric Taltavull, Joan Enric Vilardell, Adolf Sintes i Carles Jiménez, i de vint-i-cinc arquitectes destacats de Balears.