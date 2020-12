Menorca, a vista d’ocell i al detall

Tots els pobles de Menorca, amb els seus carrers i edificis principals; els camins rurals; les urbanitzacions; totes les platges i els caps i les puntes costaneres de l’Illa; els seus set fars; el Camí de Cavalls; les reserves marines; més de tres-cents jaciments arqueològics; els llocs del camp i fins i tot les seves eres; o una mostra toponímica de més de 1.500 noms. Tot açò, i més, és el que inclou la maqueta gegant de Menorca construïda amb gran fidelitat per Miguel Huguet Casalí, un aficionat a les reproduccions que ha dedicat quatre hores diàries, durant setze anys, a fer realitat aquest plànol gegant.

La maqueta està formada per tretze plaques de fibra de vidre que, reunides, conformen una plataforma de 5,5 x 3,6 metres, a una escala d’1:10.000 i amb un pes total de 140 quilos. I damunt ha representat tota mena de detalls, des de les platges a les zones boscoses, respectant sempre l’orografia, amb torrents, barrancs, turons o la muntanya del Toro.

Explica l’autor que la maqueta és rigorosa «a partir de la cartografia» oficial. De fet, la clau és «tenir uns plànols bons», i després és qüestió de paciència i molta feina. I una gran inversió, impossible de quantificar, no només d’hores de feina, sinó de materials. «És una feina que, si s’hagués de pagar, no tindria preu», considera Huguet, qui des de fa temps intenta trobar una sortida a la maqueta. «La idea és cedir-la a qualque institució, perquè pugui estar de cara al públic», explica, tot apuntant que «hem tingut converses amb el Consell, amb els ajuntaments de Maó i Es Castell, tal vegada hauria de demanar si interessa a Ciutadella», es planteja.

I és que, defensa el seu creador, aquesta maqueta és força interessant, tant per la gran quantitat de detalls, com per la toponímia. «Però el problema són les mides, és difícil trobar un espai on hi pugui anar bé». L’ideal seria tenir-la en posició vertical, de fet, té feta l’estructura perquè s’aguanti. Per ara, aquest mecànic reconvertit a delineant (ja jubilat), manté la maqueta a la cotxeria de casa, mentre espera trobar un destí interessant i a l’abast del públic.