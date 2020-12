Els betlems no es volen perdre la festa de Nadal a Menorca

Aquest 2020 que tothom frissa de deixar enrere, acabarà amb les tradicions més arrelades totalment alterades. Com arreu, a Menorca es veuen trastocades les festes de Nadal arran de les mesures sanitàries per una pandèmia que impedeix reunions familiars i costums com presenciar les esperades visites del Pare Noel o dels Reis d’Orient, o també la tradició de visitar betlems.

A Ciutadella es trobarà molt a faltar la visita al que segurament és el pessebre més especial, el del convent de Santa Clara. Un muntatge emblemàtic que enguany les monges no han fet, rompent una tradició que s’allargava des de fa quaranta-vuit anys. El fet de no poder garantir un circuit d’entrades i sortides segures (amb les obligades distàncies de seguretat) per al públic ha motivat la renúncia.

Quelcom semblant ha passat al Seminari Diocesà o, ja a Ferreries, amb el Betlem Monumental. En aquesta ocasió han optat per fer betlems visitables aquelles parròquies, els ajuntaments, les comunitats o les entitats que disposen d’una ubicació que permet controlar l’aforament.

Grans propostes

Que faltin betlems emblemàtics no vol dir, però, que no es pugui fer un recorregut igualment interessant. Un bon exemple el trobam a la parròquia de Sant Miquel, on el naixement s’ubica en la plaça més singular de Ciutadella, la des Born, amb espectaculars reproduccions del renovat Teatre des Born, del Cercle Artístic i del gran casat de Cas Comte.

També de reproduccions va la proposta de la Unió d’Antics Alumnes de Don Bosco, a la parròquia de Maria Auxiliadora, a ponent, on situen el pessebre davall la porxada de la plaça des Mercat.

O en el cas de Maó, el tema triat pels membres del Grup de Pessebristes de Maó, amb els diorames ambientats en cases de llocs, els quals es poden veure a la sala d’actes del Claustre del Carme.

A part dels ja mencionats, la ruta de betlems pot incloure muntatges com el de Cal Bisbe, la Catedral o les parròquies de Sant Esteve, Sant Francesc o Sant Antoni Maria Claret.

A Ferreries, els Amics del Betlem opten per col·locar els seus diorames als aparadors dels comerços i, as Mercadal, l’Ajuntament ha instal·lat el betlem municipal a Ca n’Ángel.

A Alaior, el Convent de Sant Diego acull el muntatge del consistori, mentre que a Sant Lluís i Es Castell, hi ha les propostes de les seves parròquies.

As Migjorn Gran, Andreu Serra és l’autor de la cova del naixement que es pot veure al costat de l’arbre de Nadal, instal·lat a la plaça de l’Església.

I a Maó hi ha betlems a Sant Francesc, Sant Antoni Abat, el Carme, Sant Gaietà o la Concepció.