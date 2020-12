El Nadal més íntim i familiar

Les festes de Nadal d’aquest 2020 quedaran en el record com unes celebracions ben diferents del que era habitual. Les restriccions arran de la pandèmia han obligat a organitzar trobades familiars molt reduïdes, evitant reunions amb diversos grups i tenint present el toc de queda. Tot plegat ha suposat trobar uns carrers gairebé deserts.

Tot i que a qualque terrassa de qualque bar hi va haver un poc d’ambient el fosquet, a mesura que s’atracava l’hora de sopar, aquestes van quedar ben buides. I és que si la nit de Nadal ja és habitualment una data que es celebra a casa, en aquesta ocasió encara ho ha estat més.

Alguns grups d’amics van mantenir els típics brindis de Nadal, però van ser pocs. Després les celebracions van ser en la intimitat, i tot i que finalment el Govern va relaxar les condicions per a les reunions familiars (es permeten trobades de deu persones els dies 24, 25 i 31 de desembre i l’1 de gener), van ser molts els que van decidir no mesclar-se amb altres grups.

Des de l’Associació de Restauració de Menorca, José Bosch admetia ahir que les festes de Nadal d’enguany seran poc agraïdes per a un sector que ha vist com s’han suprimit els sopars d’empresa i s’han reduït molt les reserves tant per als sopars com per als dinars. Encara que sempre hi ha excepcions, molts establiments han notat un important descens en el nombre de reserves.

Betlems, cartes i Pare Noel

L’ambient nadalenc és més fred, però així i tot es mantenen visites tradicionals com les del Pare Noel i, d’aquí a uns dies, dels Reis d’Orient. Per açò hi ha fillets que ja han tingut l’oportunitat d’entregar les seves cartes, on segur que més d’un demana a Ses Majestats que duguin un 2021 molt més bo, sanitàriament.

Mentre que els Reis no arribin, els que han rebut qualque regal de part del Pare Noel ja tenen uns dies per a poder jugar i passar-ho bé.