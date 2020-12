Més Nadal que mai al geriàtric

Ni la covid ni les restriccions imposades per culpa seva han impedit que els nostres majors hagin celebrat com cal les festes de Nadal. A diferència d’altres anys, enguany, per als usuaris dels geriàtrics de l’Illa ha estat impossible passar unes hores a casa, amb els seus familiars. Per açò, als geriàtrics s’han organitzat més activitats festives, perquè cap avi no es quedi sense poder gaudir al màxim de l’esperit nadalenc.

Les restriccions perquè els usuaris de les residències poguessin sortir unes hores, han estat rígides. Per la seva seguretat, els majors només han pogut sortir amb la condició que hauran d’estar deu dies a casa dels familiars, amb una PCR negativa a la sortida, i una altra prova negativa, a la tornada. Uns requisits que han impedit que moltes famílies hagin pogut endur-se a casa els seus majors.

Com a mostra de tot açò, a la residència des Ramal, a Alaior, només un dels seus vint-i-nou usuaris han sortit aquest Nadal del centre. I al Centre Sociosanitari de Santa Rita, no ha sortit cap avi, del centenar que hi resideixen. Així ho apuntava la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent, qui admetia que les condicions imposades han fet replantejar la situació a les famílies. A canvi, s’han ampliat horaris de visites, perquè les famílies puguin estar amb els seus majors més estona.

Menús especials o betlems

Per Nadal sempre s’acostumen a fer menús especials, i enguany no ha estat diferent, fins i tot, amb qualque torró i alguns dolços més per assaborir al màxim aquestes dates.

A Alaior i també as Mercadal han aprofitat perquè usuaris i personal decoressin els centres amb uns pessebres i ornaments diversos, i també as Ramal van fer una sessió de fotos i vídeos per enviar a les famílies, perquè puguin veure com els seus avis gaudeixen d’aquestes festes, malgrat tot.