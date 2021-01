Esquitxos de la nova ONA

Sabíeu que les tortugues babaues tenen un comportament filopàtric que fa que els individus tornin al lloc de naixement per reproduir-se i pondre ous com si estiguessin guiats per un sistema de geolocalització? I que les tórtores que crien a Menorca realitzen anualment 6.000 quilòmetres d’anada i tornada? I alguna pregunta més: A què diríeu que fa gust Menorca? I quants topònims creieu que hi ha a l’Illa?

Aquestes són només algunes de les curiositats que es poden descobrir en el número vuitè de la revista «ONA», la publicació que edita l’Agència Reserva de Biosfera en col·laboració amb Editorial Menorca i que ja es pot adquirir gratuïtament a les seus del Consell i d’«Es Diari», ajuntaments, biblioteques i museus, entre altres punts.

Diu la primatòloga Jane Goodall que «no passa un sol dia sense que els nostres actes tenguin un impacte», una afirmació que anima a prendre decisions que ajudin a canviar el món. I en aquest número es parla d’accions necessàries per protegir la Terra. La nova publicació dedica un ampli reportatge a l’arribada el passat estiu de tortugues babaues, un fet excepcional sobre el qual es responen moltes incògnites gràcies als tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i als investigadors del Grup Internacional d’Experts en Tortugues Marines de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

La revista també parla de la marca Reserva de Biosfera que duu vent de coa. Hi ha una trentena de productes i serveis ja acreditats i una vintena més que estan en procés de valoració i anàlisi.

No s’oblida de la tórtora europea després que el Consell hagi decidit prohibir la seva caça davant la regressió que pateix a Europa. Ornitòlegs i caçadors opinen sobre el tema. Aquesta espècie, tot i ser catalogada com a vulnerable per la UICN, no es considera amenaçada ni vulnerable a l’Estat Espanyol. Menorca capturava l’any 2011-2012 més d’un milenar d’exemplars. L’any 2019-2020 el nombre d’exemplars abatuts baixava als 364. La revista inclou una entrevista a Gerard Bota, cap del Grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Aprofitant que Menorca ha estat elegida Regió Gastronòmica Europea 2022, «ONA» inclou una conversa amb el crític gastronòmic Borja Matoses, qui ha defensat aquesta candidatura. I ens descobreix, entre moltes altres coses, a què fa gust Menorca.

També dedica espai a la riquesa toponímica menorquina. I parla del Camí de Cavalls. L’aplicació de paviments de pedra en sec en trams erosionats ben mereix la seva atenció.

Com ve sent habitual, la revista inclou dos articles d’opinió. L’ambientòloga i consultora Anna Pasquina parla sobre residus i l’oceanògraf i tècnic en Medi Marí del GOB, Víctor Carretero, ho fa sobre l’exitosa iniciativa d’adopció ciutadana del litoral.

«ONA» ofereix una nova ruta recomanada, aquest cop per Favàritx. I ens trasllada a un passat ben present mitjançant una acurada selecció de fotografies de l’Arxiu d’Imatge i So.

Aquesta revista, impresa sota criteris ambientals sostenibles, té molt per contar.