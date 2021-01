Aquestes són les millors fotos de l'any amb l'ajuda de Photopills

El fotògraf valencià Toni Sendra i la seva fotografia «The Omega sun» ha estat reconeguda com la imatge de l’any per a la coneguda aplicació menorquina PhotoPills. Es tracta d’una instantània que fins i tot la NASA va triar com la fotografia astronòmica del dia per haver captat amb la càmera el denominat efecte Omega.

Els desenvolupadors de l’aplicació fotogràfica per a smartphones han fet públic el guanyador dels PhotoPills Awards, el concurs al qual anualment es presenten centenars de fotògrafs amb imatges planificades a través d’aquesta eina. Un certamen que genera una gran quantitat de magnífiques fotografies.

Categories

El concurs consta de tres categories, de fotografia nocturna i de captures on la lluna i el sol siguin protagonistes. De cada una d’elles en surten els PhotoPillers del dia, del mes (guanyen un premi de 100 dòlars) i de l’any (premiat amb 3.000 dòlars). I les 365 escenes destacades al llarg dels dotze mesos, les dotze millors imatges del mes i la fotografia de l’any, s’inclouen en el llibre «PhotoPills Awards».

El volum relatiu a 2020 s’editarà pròximament, però mentrestant, PhotoPills ha anunciat el guanyador, juntament amb una selecció amb les trenta-sis millors instantànies (una de cada categoria i de cada mes).

En aquest concurs es presenten fotògrafs de tot el món, amb escenes urbanes o en plena naturalesa, captant rastres d’estrelles, la Via Làctia, eclipsis, llunes i sols, cercant sempre enquadraments espectaculars i molt sovint irrepetibles.

Una de les particularitats de PhotoPills és que permet fer realitat imatges que difícilment serien possibles sense una gran quantitat de càlculs i estimacions (rotacions i posicions dels astres, planificacions horàries...) que facilita l’aplicació. És el cas, per exemple, de la pluja de meteorits que el fotògraf de naturalesa i viatges Igal Brener va captar a Nou Mèxic el mes de desembre; el rastre d’estrelles damunt del pont de Bixby Creek (a la costa Big Sur de Califòrnia) que immortalitzà el mes de gener Marcin Zajac; els molins de Campo de la Criptana (Castella-La Manxa) escortats per una immensa lluna que va planificar Jesús Manzaneque; o el joc de balances amb el sol que va fer el fotògraf Amit Solanki, a Gujarat (Índia). Seleccions d’imatges entre les quals n’apareixen moltes de Menorca, ja que són molts els fotògrafs, residents o visitants, que aprofiten els paisatges illencs per a fer realitat fotografies de somni.

Una aplicació menorquina

Rafel Pons, Antoni Cladera, Germán Marquès i Joan Pons són els creadors d’aquesta eina que s’ha convertit en imprescindible per a milers de fotògrafs. I és que PhotoPills és una aplicació per a smartphone que acumula ja més de 500.000 descàrregues. Va néixer per a l’entorn d’Apple i uns anys després van optimitzar el programa per a dispositius Android. Es tracta d’una app que inclou multitud d’eines útils per a realitzar fotografies úniques, amb un planificador, realitat augmentada, càlculs d’exposicions, profunditats de camp i molt més.