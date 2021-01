Les pel.lícules, amb format Súper 8, que en els anys 60 i 70 va filmar Agustí Sintes Tudurí (1915-2000) esdevenen avui un document gràfic d’extraordinari interés i valor documental per a conéixer les celebracions, els personatges i els espais urbans de Ciutadella en aquella època.

Joan Sintes Mercadal, fill d’Agustí Sintes, ha cedit l’ús d’aquestes filmacions a Joan Bagur Truyol, que ha duit a terme una acurada feina d’edició amb un muntatge àudiovisual de la festa de Sant Antoni i les processons dels Tres Tocs de 1963, 1966 i 1972.

Joan Bagur i Joan Sintes han autoritzat a diari MENORCA la difussió d’aquest muntatge a través del diari digital menorca.info.

Hi han col.laborat i participat per a fer-ho possible Joan Sintes, Andreu Salord; el rector de la Catedral, Josep Manguán; i el setmanari El Iris.

Agustí Sintes Tudurí, que durant 27 anys va exercir com a delegat de “La Caixa” a Ciutadella, va morir el desembre de 2000 als 85 anys. Home inquiet i emprenedor, amb una llarga trajectòria professional en aquesta entitat d’estalvi, va desempenyar la presidència del Consell Rector de la Cooperativa Sant Guillem i Santa Escolàstica de Ciutadella; de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca; i també va ser tresorer del Club Nàutic de Ciutadella.

Va exercir com a regidor de l’Ajuntament de Ciutadella amb els alcaldes José Al.lés Quintana i Simón de Olivar Canet, baró de Lluriach. Demostrà les seves qualitats per a la fotografia i el cinema amb la filmació de nombroses pel.lícules en les dècada dels 60, 70 i 80, entre les que destaquen les dedicades a les festes de Sant Joan, Sant Antoni i altres esdeveniments populars.

Durant la seva etapa com a delegat de “La Caixa” va promoure el Saló de Tardor de Pintura, que va obtenir una magnífica acollida. També formà part del Consell d’Administració de “La Caixa” i va promoure l’urbanització de Sa Caleta de Ciutadella.