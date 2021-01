Un de cada cinc llocs té una dona al capdavant

A Menorca hi ha registrades 767 explotacions agràries, i d’aquestes, 199 tenen com a titulars una dona, sigui en solitari o de forma compartida amb un home. Mentrestant, en el sector de la pesca les dades són més minses. Dels 101 tripulants que s’embarquen entre tots els ports menorquins, només quatre són dones.

Aquestes dades les va fer públiques aqyest divendres l’ens públic de Serveis de Millora Agrària i Pesquera (Semilla) adscrit a la conselleria balear d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Una informació que s’extreu del primer informe de diagnosi de la situació de les dones en el sector agrari, pesquer i agroalimentari a les Balears, i que permet fer una radiografia d’aquests sectors.

Les xifres són «molt preocupants», ja que, tot i que sempre hi ha hagut dones sembrant i recollint la collita, cuidant els animals, a les llotges de peix, organitzant cooperatives o manejant tractors, el pes de la seva tasca i de la seva presència contrasta amb les baixes pensions, els escassos títols de propietat de les finques o les llistes d’afiliació a la Seguretat Social. De fet, dins el sector primari, pel que fa a la feina assalariada en l’agricultura, les dones només hi representen un 23 per cent.

A la nostra Illa, segons el Fogaiba, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera, només un 21 per cent dels titulars de finques són dones. Açò vol dir que a només ho són en 120 de les 767 explotacions menorquines, i representa la dada més baixa de tot l’arxipèlag. Així, a Formentera el 27 per cent dels titulars de finques són dones; a Eivissa ho són el 30 per cent; i a Mallorca la xifra arriba fins al 35 per cent, més d’un terç del total d’explotacions.

En aquests registres es té en compte que hi ha explotacions agràries on el titular és una entitat jurídica. En aquests casos, el Fogaiba reconeix el gènere del representant de l’entitat, i si n’hi ha dos, home i dona, ho computa com un 50 per cent.

L’estudi incideix en la titularitat de les explotacions en funció de les seves extensions. Així, a mesura que augmenta de mida, la titularitat creix a favor del gènere masculí.

Quant a homes i dones que fan feina en els llocs, quan ell és el titular, concretament en 6.250 finques de Balears, la seva dona també hi fa feina en 1.009 casos. I quan és ella qui té la titularitat, el marit hi fa feina en 904 casos.

D’altra banda, hi ha 3.134 explotacions on també treballen altres familiars del titular, siguin germans, fills, pares.

Pesca

En el sector de la pesca, tot i que a Menorca la presència de dones que s’embarquen és molt minsa, només quatre dels 101 tripulants censats (4 per cent), la dada és superior que en el context autonòmic. En el conjunt de Balears només el 2 per cent dels tripulants de naus són dones i, com a treballadores, la seva presència és únicament del 7 per cent.

Aquestes dades contrasten amb les referides a la formació. I és que en la formació professional relacionada amb aquest sector, les dones inscrites representen el 53 per cent dels alumnes.

En aquest sentit, la situació és inversa en el sector agrícola. Mentre a l’arxipèlag la proporció en la titularitat de les explotacions és del 67 per cent d’homes i el 33 per cent de dones, en la formació les dones representen un 13 per cent dels estudiants en cursos de formació professional relacionats, i del 24 per cent en estudis universitaris vinculats al món agrari.