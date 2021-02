Alaior prepara un Carnaval del tot virtual

El Carnaval 2021 serà diferent a Alaior. I és que la pandèmia ha fet plantejar a l’Ajuntament un programa d’actes pensat per dur-se a terme a través d’internet, sense que açò suposi renunciar a la figura emblemàtica de Bernat Figuerola.

Conscients de l’arrelament popular que té el Carnaval al poble, el Consistori ha preparat diverses activitats, començant per un taller de màscares, dimecres que ve, a càrrec de Bota i Juga. Els patrons es podran descarregar de la pàgina web municipal, i l’activitat es seguirà des del canal de Youtube de l’Ajuntament.

L’endemà, dia 11, hi haurà l’única activitat presencial, entre cometes. En Bernat Figuerola farà un recorregut pels carrers del poble, però no perquè els vesins el segueixin, sinó perquè el puguin veure des dels seus portals, balcons i finestres. L’itinerari començarà a les 18 hores.

Per altra banda, dissabte que ve, l’Ajuntament convida a emprar el hashtag #CarnavalAlaior2021 per a compartir a les xarxes foto o vídeos de les famílies disfressades, des de casa. I diumenge, a través de l’aplicació Zoom, Fàtima Anglada i Bota i Juga faran un contacontes, utilitzant les màscares elaborades al taller de dimecres. L’enllaç per a connectar-s’hi es publicarà a la web i les xarxes socials de l’Ajuntament.

I el testament?

A Alaior, Carnaval és sinònim de Bernat Figuerola. I també del seu testament. Per açò no falta en aquesta programació l’acte on els vesins coneixeran les voluntats del personatge. Dimarts, a les 10 hores, per Youtube, en Figuerola i els notaris prepararan en directe el testament davant de tots els internautes. Des del Consistori, el regidor de Festes, Rafel Quintana, animà a tothom a participar en aquests actes des de casa i en família.