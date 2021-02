Alaior suspèn la Fira del Camp i el concurs de vaca frisona

Enguany tampoc hi haurà Fira del Camp. Així ho van acordar aquest divendres l’Ajuntament d’Alaior i l’Associació Frisona Balear, per la impossibilitat d’organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques en uns moments en què la situació sanitària presenta tanta incertesa.

El batle d’Alaior, José Luis Benejam, i el regidor de Fires i Mercats, Rafel Quintana, es van reunir amb José Ramon de Olives, Jaume Moll i Joan Coll, de l’associació. I de mutu acord van decidir no celebrar tampoc enguany ni la Fira del Camp, ni els certàmens que s’hi celebren, com són el Concurs Morfològic de Bestiar Boví Frisó de Menorca.

El batle d’Alaior va destacar que «la Fira del Camp d’Alaior és la fira agrícola i ramadera més important de les Illes Balears», i que a més, «és un esdeveniment que cada any té més acceptació, participació i suscita més interès, també en l’àmbit nacional». Açò fa que sigui «una oportunitat única per fer valdre la tasca essencial de la ramaderia», però aquest any, per mor de la covid-19, no serà possible. «A tots ens agradaria que pogués tenir lloc com altres anys, però és completament inviable».

Així, Ajuntament i associació es comprometen a plantejar la realització de la fira a la tardor, o en tot cas, ja l’any que ve, quan hi hagi «millors energies i voluntat» per a la seva celebració. Benejam va agrair la tasca que duu a terme l’entitat, i es va oferir a col·laborar amb l’associació en la recerca d’accions conjuntes per donar suport a la ramaderia durant aquests moments complicats.