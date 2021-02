S’Àvia Corema s’adapta al temps de covid

Amb el carnaval passat, comença el temps de Quaresma, una tradició que l’Ajuntament de Maó no vol deixar perdre, pensant especialment en els més petits, que habitualment, des del 2005, seguien, cada dissabte, a aquest personatge pels carrers de la ciutat.

Enguany no s’ha pogut celebrar el carnaval al carrer, ni tampoc hi haurà les sortides dels dissabtes de s’Àvia Corema. Açò no vol dir, però, que el personatge no estigui present a la ciutat.

I és que a partir d’aquesta setmana la figura de s’Àvia Corema es podrà visitar al Claustre del Carme, a l’entrada de la plaça Miranda. Allà hi romandrà durant les set pròximes setmanes.

Més connectada que mai

Però açò no serà tot. S’Àvia Corema i la seva amiga Purpurina, amb la col·laboració de la Colla de Geganters de Maó i de la Xaranga de la Banda de Música, passaran una estona, cada dissabte, connectats a les xarxes socials de l’Ajuntament i de la seva àrea de Cultura i Festes. Serà a partir de les 10 del matí, i explicarà als fillets històries interessants, com per exemple, sobre la seva relació amb el carnaval; sobre com s’han de regar els arbres caramel·lers, perquè donin bons fruits; sobre l’origen i d’on surten les cançons de s’Àvia Corema; o del perquè dels seus set peus i del fet de perdre’n un cada setmana. I quan el personatge perdi el darrer peu, hi haurà també una festa virtual.