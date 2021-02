Moda ‘made in Menorca’ a Nova York

L’empresa menorquina Homers, juntament amb una desena de conegudes marques de moda espanyoles, com ara Camper, Sita Murt o Yerse, desafien a la pandèmia des de dimarts, participant en un showroom també made in Spain que estarà obert físicament durant la «Fashion Week» virtual de Nova York, per apropar-se a grans compradors dels Estats Units.

Les marques espanyoles, que en alguns casos repeteixen la seva participació en l’esdeveniment, com és el cas d’Homers, cerquen l’èxit d’anteriors edicions, en les quals es van assolir acords amb importants compradors majoristes del mercat americà, entre ells botigues multimarca com Anthopologie o els magatzems Neiman Marcus.

FashionLab Agency, un showroom creat per dues emprenedores espanyoles, Raquel Navalón i Anna Giralt, ha obert les portes durant la quarta edició d’aquest esdeveniment amb el qual col·labora l’Institut Espanyol de Comerç Exterior, que ha exercit com l’única fira per a botigues de moda presencial en aquestes dates.

Amb molts dels competidors tancats per la pandèmia i en plena temporada d’hivern a Nova York, FashionLab està, per contra, ampliant local i equip per oferir, als compradors, teleconferències amb els dissenyadors, cites virtuals i també presencials perquè puguin veure les col·leccions per la tardor 2021 en persona.

«El que estem oferint aquesta campanya (...) en aquesta ocasió té més força que en anteriors pel fet que les grans fires estan sent digitals, és fer un boutique trade show (fira per botigues de moda). Aquí participen marques molt seleccionades i buyers (compradors) també molt seleccionats», apunta Giralt.