Així funciona la nova planta de tractament de residus de Milà

Menorca avança cap a una gestió de residus més eficaç i menys contaminant gràcies a la nova planta de tractament de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà. Una infraestructura que és ja una realitat i que ha de permetre reduir considerablement la matèria que va a parar a l’abocador. L’objectiu és que el 2035, menys del 10 per cent de les 150 tones de residus diaris, hi acabin.

L’objectiu encara està lluny, però s’estan fent passes decidides. Ara falta que la ciutadania hi posi de la seva part.

I és que els menorquins generam cada dia una mitjana de 150 tones de residus. D’aquestes, 30 tones (20 per cent) es separen en origen a través dels contenidors de recollida selectiva; i els 120 restants (80 per cent), corresponen al contenidor de rebuig, on encara avui hi van a parar molts dels residus que s’haurien de llençar als contenidors verd, blau o groc. El marró, per a restes orgàniques, encara és poc habitual a l’Illa.

Sense «llegendes urbanes»

Tot nou avanç comporta interrogants en la població, com ara, si serveix de res reciclar o sobre què es fa amb els residus tractats, discutint fins i tot que sigui cert que es reutilitzen els materials. Per acabar amb aquesta «llegenda urbana», des de l’àrea de Medi Ambient del Consell i el Consorci de Residus i Energia han llençat un vídeo on expliquen el funcionament de la planta i en donen xifres.