Torna Hats & Horses, amb un congrés eqüestre

Del 27 al 29 de maig es celebrarà a Menorca la quarta edició del Hats & Horses, l'esdeveniment de caràcter social que gira al voltant del món del cavall i que enguany incorpora algunes novetats, com ara la celebració del primer congrés eqüestre.

L'objectiu de Hats & Horses és configurar una setmana dedicada al cavall, amb una projecció internacional i en temporada baixa, orientada als seguidors del món equí. És així que la quarta edició es presenta amb algunes novetats, començant per aquest primer congrés que tindrà lloc a l'hotel rural de Llucasaldent Gran, a Alaior, com a punt de trobada per a professionals i obert a tothom. Un esdeveniment que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i del Club Hípic d'Alaior, on es farà un còctel de benvinguda, en el marc del concurs de salts.

Dia 29, el programa es completarà amb l'esdeveniment de caire social del Hats & Horses, a l'hipòdrom Torre del Ram, de Ciutadella.

Les activitats es faran sempre seguint les directrius sanitàries vigents.

Els organitzadors de l'esdeveniment confien que es podrà dur a terme a finals del mes de maig.