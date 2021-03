A la platja sense moure’s de casa

Moments com els viscuts el darrer any, amb confinaments i limitacions en la mobilitat, fan de la realitat virtual una eina útil per combatre l’aïllament, ja que permet visitar qualsevol indret sense la necessitat (o la possibilitat) de ser-hi. I aquesta és precisament la intenció de Playas Virtuales, una plataforma que vol sorprendre els usuaris amb la capacitat de transmetre sensacions, fent sentir que ets en un lloc sense ser-hi realment.

Ja fa anys que la realitat virtual és un fet, i a poc a poc ha anat incrementant possibilitats d’ús. Bé ho sap Jaume Pi, gerent de l’agència de màrqueting Online Tao Visual que impulsa el projecte Sensaciones Visuales, dins del qual s’inclou playasvirtuales.com. És una web i un canal de Youtube on inicialment hi ha imatges gravades de Pregonda, Cala Galdana, Binibèquer, l’Albufera des Grau, Son Bou, Son Parc o Cala Mitjana, en format 5K i en 360 graus. «La idea és oferir la sensació de ser a la platja, amb totes les emocions», apunta el creador de la plataforma, expert en transformació digital i amb més de vint-i-cinc anys d’experiència en innovació tecnològica.