Una oportunitat ben neta

La Fundació per a Persones amb Discapacitat està desenvolupant un Curs de Neteja d’instal·lacions i Desinfecció de superfícies, en el que hi participen 9 persones amb discapacitat i 5 en risc d’exclusió social, gràcies al Programa Incorpora de Fundació la Caixa, en el marc de l’acord subscrit entre la Fundació Bancària la Caixa i quinze entitats socials del territori balear especialitzades en la formació i intermediació laboral de persones amb situació de vulnerabilitat. A Menorca, les dues entitats socials adherides al Programa Incorpora, són la Fundació per a Persones amb Discapacitat i Caritas Menorca. Pel desenvolupament d’aquesta acció formativa es compta amb la col·laboració de l’empresa Artiem.

El curs, per a persones de 16 a 65 anys, té una duració de 260 hores i es divideix en 3 mòduls: competències tècniques, que es realitzen a les instal·lacions de l’Hotel Artiem Carlos a càrrec de la governanta, competències transversals que desenvolupa Fundació, i 150 hores de pràctiques no laborals de cada alumne a una empresa del sector diferent.

La responsabilitat social corporativa marca la diferència amb qualsevol d’altra acció formativa. Per una banda, la implicació de l’empresa Artiem, aportant les instal·lacions i el personal expert pel seu desenvolupament. Per d’altra, la col·laboració amb Caritas i Creu Roja, que ens han derivat usuaris en situació vulnerable i en risc d’exclusió social. Finalment, podem destacar la perspectiva de gènere. Una part d’alumnat són del gènere masculí, potenciant la formació i la inserció laboral dels homes en feines que tradicionalment han estat més assumides per les dones.