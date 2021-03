Estocs i tapes per animar el comerç local des Mercadal

«Estocs i tapes pes Mercadal 2021» és el nom que rep el Pla Municipal de Reactivació Econòmica que engega l’Ajuntament des Mercadal, amb l’objectiu de promocionar l’activitat del sector comercial local. I ho fa amb unes jornades que comptaran amb la col·laboració del 99 per cent dels comerciants i restauradors del municipi.

El batle, Francesc Ametller, el regidor d’Hisenda, Jordi Pons, i una representació dels bars i restaurants i també del comerç local, van presentar ahir aquestes jornades, que es duran a terme els dies 18, 19, 20 i 21 d’aquest mes de març, en horari comercial.

En aquesta iniciativa s’afegeixen també les paradetes del mercat agroalimentari dels dijous matí, el qual s’ampliarà a divendres, dissabte i diumenge, en horari de 10 a 13.30 hores.

L’Ajuntament ha adquirit a diferents comerços del poble cinquanta lots de productes locals, valorats aproximadament en 50 euros cadascun. I seran sortejats entre els clients que hagin comprat a les botigues o hagin consumit als bars o restaurants del poble. Els participants hauran d’anotar les seves dades a l’establiment, de cara al posterior sorteig dels lots.

A més dels sortejos, cada establiment comercial establirà descomptes, preus de saldo o alguns obsequis per als clients, i els bars i restaurants oferiran una tapa juntament amb la consumició. Per animar aquestes jornades d’«Estocs i tapes pes Mercadal», hi haurà música al carrer, amb artistes locals, tant dissabte com diumenge. L’Ajuntament anima la ciutadania de Menorca a participar-hi, i a aprofitar aquestes rebaixes, descomptes, obsequis i premis. D’aquesta manera, contribuiran a ajudar uns sectors que han sofert en primer grau la pandèmia. Igualment, es recorda que s’han de complir en tot moment totes les recomanacions sanitàries actuals.