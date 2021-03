Estrelles per vendre l'Illa

Menorca, com a destí turístic cultural i gastronòmic i fent valdre el potencial del segell Starlight. Aquesta és l’aposta de l’Illa, per cercar aquell turista que cerca destins no massificats, amb valors diferencials com la naturalesa, la cultura o la gastronomia.

«Menorca, reserva Starlight» és el títol del vídeo promocional que ha realitzat la Fundació Foment del Turisme, el qual han pogut veure més de set-cents agents de viatge nacionals. Es tracta d’un audiovisual que destaca el potencial turístic de l’Illa, amb el cel com un dels grans atractius.

De cel, n’hi ha per tot, però...

El fet que es conservi intacte gran part del camp de Menorca fa que, arreu del territori, hi hagi multitud de localitzacions idònies per a l’observació del cel nocturn, sense passar pena per la contaminació lumínica.

Aquesta situació, que en realitat és comuna en molts altres indrets del planeta, es converteix en quelcom diferencial en el moment que comencen a aparèixer iniciatives que aprofiten el cel, les estrelles i l’observació astronòmica per a crear productes originals que, a poc a poc, van guanyant clients.

D’açò en xerra la presidenta del Consell, Susana Mora, i diferents empresaris que apareixen al vídeo. Com per exemple Catalina Florit, empresària de turisme actiu i monitora eqüestre que lliga rutes a cavall nocturnes amb l’observació del cel. O Victoria Bendito, que regenta un allotjament amb segell Starlight i brinda als clients sessions des de l’era del lloc. O també Isabel Martín, guia oficial i monitora Starlight; o Antoni Cladera, fotògraf i monitor Starlight que descriu el potencial de Menorca com a destí ideal per a la captació d’instantànies espectaculars del firmament.