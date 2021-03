Estocs de supervivència as Mercadal

«Tot el que es pugui organitzar per fer fluir el comerç, serà molt positiu», perquè «almenys hi ha una mica més d’ambient al carrer i açò anima un poc les vendes». Aquestes paraules, de Bep Lluís Triay i Mari Pascual, respectivament, són les que recullen el sentiment general dels comerciants mercadalencs, que des d’aquest dijous i fins diumenge (si el temps ho permet), participen en les jornades «Estocs i tapes pes Mercadal».

Els comerciants consultats coincideixen en que aconseguir un equilibri entre economia i salut és molt difícil, i per açò procuren impulsar el comerç mantenint sempre els protocols establerts. Però no és fàcil, sobretot en «l’hostaleria, perquè la gent té por de venir i surt poc, sobretot els que tenen més seny», diu Toni Lluís Florit, des Gurugú. I en la mateixa línia, des de Can Bep, Bep Lluís Triay manté que «és complicat, perquè venint sembla que et relaxes si et treus la mascareta. Però les mesures no són cap caprici», defensa.

Ofertes per animar el consum

Mònica Martí, del lloc de Tirant Nou, que participa en el mercat agroalimentari, diu que «per noltros és complicat poder venir quatre dies seguits, perquè tenim molta feina, però hem d’aprofitar tot el que puguem». Perquè el darrer any ha estat molt complicat, encara que admet que, per altra banda, «sí que veim que la gent és més conscient i consumeix més productes locals que abans». Fins al punt, que actualment mantenen el servei a domicili que van engegar durant el confinament. «Ens hem d’adaptar a tot».

Per la seva part, Esperança Coll, de la sabateria Ca n’Esperança, reconeix que «el darrer any hem estat amb rebaixes permanents». D’aquesta manera, la iniciativa dels «Estocs i tapes», amb descomptes de més del 50 per cent, més que un benefici econòmic, «servirà per poder llevar estoc i guanyar espai; no hi guanyarem gaire».

Poc benefici esperen obtenir també a Electronou, on apliquen descomptes del 20 per cent. Mari Pascual creu que «tal vegada recuperarem alguna cosa», i confia que pugui servir per animar un poc el poble, encara que no és fàcil. «Veus molta gent sense feina i sense alegria», i com s’entén, «no gasten». Per açò creu que més que mai s’ha d’optar per la prudència, per intentar passar pàgina l’abans possible. «Crec que s’equivoquen els que, per aprofitar tres dies de Setmana Santa, es juguen perdre tot l’estiu».

Amb un futur immediat que, com afegeix Esperança Coll, «és molt mal de preveure i tot és una incògnita», el que és cert és que els comerços s’esforcen per mantenir les mesures i recomanacions. Es veia ahir als expositors i a les portes de les botigues on els botiguers van treure taulells amb productes, i es veia entre els clients, igualment respectuosos, per contribuir amb propostes com aquestes impulsades des de l’Ajuntament des Mercadal.