Una ‘app’ contra el plástico y con el comercio local

La Aliança Menorca Sense Plàstic y Go Zero Waste presentaron ayer el proyecto «Mou-te pel Zero Plàstic a Menorca!», una iniciativa que quiere implicar a los ciudadanos en la reducción de residuos plásticos a través de retos y actividades en una aplicación móvil, promoviendo al mismo tiempo el comercio local. Se trata de un proyecto financiado por la Fundació per a la Preservació de Menorca.

La herramienta para participar en el proyecto es una ‘app’ que se puede descargar en la web Mou-te pel Zero Plàstic a Menorca o a través de los carteles que se han distribuido en diferentes puntos de la Isla (comercios, ayuntamientos, etc.).

Algunos de los desafíos tienen la forma de una actividad, buscando una interacción más cercana y dinámica con los participantes del proyecto, explican los promotores. De esta forma, cada mes se propondrá una actividad que irá desde talleres online y presenciales, hasta charlas o la organización de jornadas de limpieza del entorno natural.

Mensualmente, entre las personas que participen habrá un sorteo. Los premios, como libros, productos alternativos al plástico, vales para restaurantes u otros servicios, pretenden ser una «recompensa» para aquellos que están adquiriendo buenas prácticas en la reducción de plásticos de un solo uso a través del proyecto, destacan los promotores.