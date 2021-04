L’artesania es reivindica a Alaior

«De Seny Shop» és el nom de la iniciativa que servirà a Alaior com a preludi dels «Dies europeus de l’artesania 2021», que es celebraran del 6 a l’11 d’abril. Es tracta d’un maridatge entre artesania i comerç, on catorze establiments exposen als seus mostradors catorze peces fetes per artesans, les quals es sortejaran posteriorment entre els seus clients.

Els artesans participants són Núria Deyà, Sílvia Vivó, Ovidi Pons, Carolina Carreras i Assumpta Casasnovas, Toni Casalí, Santi Capó, Lin Marquès i Es Fangueti. I les seves obres es poden veure a Blanc, Vista Òptica, Òptica Alaior, Foto Nueve, Can Sito, Estètica Janet, Cas Sabater Pagès, Íntim, S’Estel, Perruqueria Arrels, Sistemes Informàtics Mercadal, Can Dineru, Parafarmàcia d’Aló i L’Ullet.

En aquests mostradors es poden veure des d’anelletes a sabons i ceràmiques, passant per anells, clauers, joiers, bosses, polseres o penjolls, entre altres.

«De Seny Shop» és una acció de dinamització per posar en contacte els establiments comercials i els artesans, afavorint una promoció de tots dos sectors i implicant els clients amb un sorteig. Per cada compra superior a 20 euros, rebran una butlleta de participació i els catorze premiats, a més, optaran a un val amb descomptes a cada un dels comerços, tots ells adherits a l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Alaior.

Jornades

Els «Dies europeus de l’artesania» els organitza la Fundació Foment del Turisme, a través del Centre d’Artesania de Menorca, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior, Entremans, Arteme, Agroxerxa, Ascea i Ascome.

Tot i que el programa inclou diverses propostes entre el 6 i l’11 d’abril, les primeres van començar ahir mateix. Concretament, la «VIII Mostra d’Artesania Creativa» d’Entremans i que, fins a l’11 d’abril (els capvespres dels dies feiners i d’11 a 14 i de 18 a 21 hores, els festius), es podrà veure al Convent de Sant Diego, i que va associat al III Concurs d’Artesania Creativa.

El dimecres 7, a partir de les 10.30 hores, des del mateix Pati de sa Lluna es retransmetran per internet els «Tallers en família, feim d’artesans», on es parlarà de perfums naturals, modelatge i pastisseria; i dia 9, Montse Arnau farà la xerrada «L’artesania com a proposta de valor en el comerç local i el turisme». Serà a les 16 hores.

«Posa en valor el teu producte» és el títol de la sessió formativa que farà Íker Martínez, el dissabte 10, a les 11 hores.

Els enllaços per assistir telemàticament a aquests esdeveniments es publicaran a la pàgina web del Centre Artesanal de Menorca, on també s’han de dirigir els interessats per fer les inscripcions, sigui per telèfon o via correu electrònic.