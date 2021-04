Sa Llagosta i David de Coca obtenen un Sol a la Guia Repsol 2021

El restaurant Sa Llagosta, de David de Coca, ha obtingut un Sol en la Guia Repsol 2021. Així es va fer públic aquest duilluns capvespre, en l’acte que es va fer a Donosti, per a una distinció que esdevé la tercera a Menorca, després del Cafè Balear i Smoix.

Sa Llagosta, de Fornells, indiquen els experts gastronòmics de la Guia Repsol, es centra en la llagosta com a «principal reclam de la casa», i destaquen que De Coca «la prepara saltada, al forn, gratinada amb allioli, a la planxa, bullida, a l’andalusa, amb ceba, amb civet, arròs...».

En un «entranyable restaurant on impera la fauna marina i s’apliquen també tècniques remotes a les captures de l’Illa, alguna assimilada pel cuiner després del seu pas per temples d’avantguarda gastronòmica». És així que és «impossible no enaltir l’excel·lent tractament dels peixos de temporada».

A part dels restaurants amb un Sol, a l’Illa n’hi ha sis que apareixen com a recomanats: Mon, Rels, Ca na Pilar, Sa Pedrera des Pujol, Torralbenc i El Rais.