Un mort, vuit sospitosos i molts detectius

El cantautor Leonmanso va aparèixer ahir assassinat a Ciutadella. A l’inspector Sebastià Justet li han assignat el cas i ha de descobrir qui és l’autor del crim i també el mòbil i l’arma utilitzada. I hi ha vuit sospitosos: Mom, El Paladar, Traus, Farmàcia Martí, Coll Creative, María de la O, Òptica Mayans o Fel Caules.

Aquest és el joc que proposa Ciutadella Antiga als clients dels seus comerços associats. Es tracta d’una campanya que, a partir del joc i l’humor, pretén alegrar l’ambient amb una proposta innovadora i diferent. Així ho expliquen des de l’associació comercial, que ahir mateix va posar en marxa el perfil @quieslassassi a Instagram, on apareixeran pistes per ajudar (o confondre) als potencials investigadors que s’animin a participar en la iniciativa. Aquells que ho facin i esbrinin l’assassí, el mòbil i l’arma del crim, entraran en el sorteig de tres premis de 150 euros en vals de compra en els comerços.

Pistes als establiments

La dinàmica és senzilla. El joc durarà tres setmanes i cada dilluns (ahir, dia 19 i dia 26) hi haurà un nou cas i la seva resolució es coneixerà el dissabte d’aquella setmana (dies 17, 24 i 1 de maig). La primera ‘víctima’ és el cantant ciutadellenc Leonmanso, qui ha mort la matinada d’aquest 11 d’abril.

L’aventura compta amb el personatge de l’inspector Sebastià Justet Orfila, un alaiorenc que fa la crida pública perquè l’ajudin a resoldre els casos.

La idea és que els clients visitin els comerços assenyalats com a sospitosos, i juntament amb les pistes que vagin apareixent a Instagram, hauran d’intentar saber qui és el culpable, el perquè del crim i l’arma. Per fer-ho, en cada establiment hi ha un racó destinat al joc, on hi haurà les pistes a tenir en compte.

Per altra banda, a la Casa de Cultura hi ha una urna perquè s’hi dipositin les butlletes emplenades, que els participants hauran trobat en les botigues adherides a Ciutadella Antiga. Aquells que endevinin les tres qüestions, optaran al premi de cada setmana.