Upside Down, Jano i la volta a l’Illa per combatre l’ELA

Del 18 al 26 de juny es celebrarà l’Upside Down Menorca, la volta a l’Illa que farà el nedador Daniel Rossinés, amb l’objectiu de donar visibilitat i recaptar fons per combatre l’ELA, l’esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurològica progressiva que actualment afecta unes 4.000 persones a Espanya.

Aquesta no serà la primera aventura que duu a terme Rossinés. El setembre de l’any passat, enmig de la pandèmia, aquest executiu i amant dels esports va recórrer tot el litoral català, des de Portbou fins a Cases d’Alcanar. Van ser més de 350 quilòmetres en vint-i-tres dies, que van servir per a recaptar uns 90.000 euros per a la fundació europea Tricals, que es dedica a la investigació de l’ELA.

Ara, l’esportista s’ha fixat un nou repte, voltar Menorca, en principi, en set etapes, a una mitjana de 20 quilòmetres diaris.

Igual com en la travessia en aigües catalanes, Rossinés comptarà a l’Illa amb l’apadrinament de Juan Carlos Unzué, qui fou porter en equips de futbol com Osasuna, Barça, Sevilla, o Oviedo, i posteriorment entrenador, fins al 2019. Precisament, el 18 de juny de l’any passat, va anunciar que pateix ELA i, des de llavors, s’ha implicat al màxim per donar visibilitat a la malaltia.

La pèrdua d’un gran amic

La història que envolta aquesta aventura de Daniel Rossinés comença amb la pèrdua d’un gran amic Jano Galán (en la foto superior, vestit de negre), qui va ser diagnosticat d’ELA quan tenia 35 anys. «Ara farà cinc anys que va morir», diu el nedador, qui recorda el canvi dràstic que va suposar «la pitjor notícia que es pot rebre». Va ser un cop «dur, sec, buit», descriu qui compartí amb Jano, «riures, confidències, encerts, errades i moltes partides de pàdel».

El seu amic va morir als 40 anys. «Gràcies a la investigació, l’esperança de vida es va allargant», però no gaire més. «Avui, un malalt d’ELA pot viure sis o set anys», lamenta. I no sense dificultats, ja que «és una malaltia molt cara, requereix cuidadors les vint-i-quatre hores del dia i 365 dies a l’any». Especialment des del moment en què «cal respiració artificial».

Tot això fa que Rossinés cregui fermament en la importància de donar suport a la investigació, i és així que impulsa iniciatives que permetin recaptar fons. «Tots els diners recaptats es gestionaran a través de la Fundación Luzón i es destinaran a Trincals (World Largest Network to Cure ALS).

I és que, com apunta qui fou directiu de marques com Yamaha, Nike Timing o Comansi, avui en dia «es diagnostiquen tres nous casos d’ELA cada dia, i tres persones moren per aquesta malaltia cada dia». Així, «a Espanya, cada any es detecten mil nous casos, és la malaltia neurodegenerativa més important, després del parkinson».

Repte i suport

En aquests moments, el nedador encara està enllestint qüestions relacionades amb la logística, de cara als dies que durarà el repte.

Així mateix, també espera que es concretin col·laboracions amb les institucions públiques de l’Illa, i també amb empreses i entitats que puguin col·laborar. Perquè, com diu, «la ruta és en solitari, però tothom està convidat a participar», especialment en cada principi i final d’etapa. Això sí, sempre amb la màxima atenció a les mesures sanitàries que en aquell moment estiguin vigents per mor de la covid-19.

Inicialment, el recorregut es dividirà en set estacions, Cala Galdana, Es Canutells, La Mola, Addaia, illes Bledes, far de Punta Nati i Cala en Bosc. Durant cada etapa, Rossinés estarà acompanyat per una embarcació de suport i un caiac, que serviran per avituallaments i per a la gestió i coordinació de la ruta.

Per a l’esdeveniment es preveuen editar materials de marxandatge, amb l’objectiu d’aconseguir un major impacte i més fonts d’ingrés de cara a la recaptació.