Investigació a l’Antàrtida

La sala de cultura de Sant Diego, d’Alaior, acull fins al 6 de maig, l’exposició fotogràfica de la XXXI Campanya Antàrtica 2017-2018 de l’Exèrcit de Terra espanyol, que dona suport a la investigació en el marc dels projectes del Subprograma Nacional d’Investigació Polar.

Des de finals de 1988, Espanya compta amb la Base Antàrtica Espanyola Gabriel de Castilla, que juntament amb la Base Juan Carlos I i el vaixell d’investigació oceanogràfica «Hespérides», esdevenen les tres plataformes d’investigació del país en aquell territori glaçat.

Aquestes campanyes antàrtiques de l’exèrcit, que es fan sempre durant l’estiu austral (de mitjans de novembre a principis de març), constitueixen les intervencions a l’exterior més antigues i en vigor. I tot i tractar-se de missions militars reduïdes pel que fa a efectius humans, és la més important quant a la col·laboració amb la investigació científica, i també pel que fa a la distància en què es duu a terme (a més de 13.000 quilòmetres).

El recull fotogràfic que es pot veure aquestes setmanes a Alaior, permet conèixer una mica més tant les instal·lacions amb què compta Espanya a l’Antàrtida com també la feina que realitza el destacament que hi està destinat i les condicions climàtiques que hi ha.

En aquest sentit, durant la campanya 2019-2020, a la Base Gabriel de Castilla les temperatures van oscil·lar entre els -20 i els 13 graus. Està situada a l’illa Decepció, a l’arxipèlag de les Shetlang del Sud, a uns 100 quilòmetres del continent antàrtic i a més de mil del poblat més pròxim. El 60 per cent de l’illa està coberta per glacials.

En aquestes instal·lacions, on s’han fet 36 missions internacionals, hi van pernoctar 54 persones la passada campanya, entre investigadors, militars i visitants.