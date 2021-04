Exèrcits de deu països en un exercici sobre mines a Menorca

El port de Maó ha estat el punt de sortida de l’exercici avançat multinacional de guerra de mines Spanish Minex-21, que cada any organitza l’Armada Espanyola al Mediterrani. Un dispositiu que, en aquesta ocasió, compta amb tretze vaixells de superfície, un submarí, dos vehicles submarins no tripulats específics per a la guerra de mines, aeronaus i un total de 600 homes de fins a deu països i organitzacions diferents.

L’Spanish Minex-21 durarà fins al 7 de maig i està previst que acabi a l’Estació Naval de Porto Pi, a Palma de Mallorca, on l’agrupació farà aturada, també, els dies 1 i 2.

Les embarcacions participants en aquest desplegament van començar a arribar a Maó dissabte, amb l’objectiu de preparar aquest exercici, el de major entitat dedicat a la guerra de mines a la Mediterrània.

L’objectiu

L’exercici té com un dels principals objectius l’ensinistrament del comandant de la Força de Mesures contra Mines i del seu Estat Major Desplegable, en la utilització de diferents mitjans i capacitats durant un escenari de crisi internacional. I és que, com apuntà ahir el comandant de navili Miguel Cuartero, les guerres de mines han estat presents en conflictes com els d’Iraq, Líbia o, ara mateix, a Iemen, on «recentment, explosions han afectat petroliers i vaixells».

Cuartero exposà que l’Armada «és la principal responsable de la seguretat en la navegació i de mantenir la llibertat en el tràfic marítim». En aquest sentit, «una guerra de mines té com a objectiu tancar vies importants per al tràfic marítim i produir col·lapses en l’economia» dels països contrincants.

Foto: Josep Bagur Gomila

«Els països firmants del Conveni de La Haia han de declarar quan fan un camp de mines», però no així «grups militars» que causen «seriosos problemes» a la mar. «La de mines és una guerra real, una amenaça barata» i l’Armada ha d’estar preparada per «localitzar i neutralitzar amb explosius» o simplement marcant la seva ubicació per evitar que explosionin.

Foto: Josep Bagur Gomila

Quant a les pràctiques que es faran aquests dies, el capità va apuntar que es «fan amb mines simulades, sense explosius, perquè no afectin el medi ambient». De fet, «si els bussejadors troben materials que poden retirar, els treuen de la mar» per contribuir a la defensa del fons marí.