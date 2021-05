Les carotes de Sant Joan 2021 també es rifaran i subhastaran

La suspensió de les festes de Sant Joan per segon any consecutiu motiva que, per iniciativa del caixer senyor, Borja Saura García, es repetesqui la iniciativa solidària que es va dur a terme el 2020.

Consistirà en la rifa de cinc, mentre que una serà subhastada, de sis de les carotes que ha creat i dibuixat l’escriptor i pintor Pau Faner. Segons explicà Borja Saura a MENORCA • «Es Diari», la quantitat recaptada s’entregarà al caixer capellà, Antoni Fullana, per a Caritas Ciutadella; i també a l’associació TEA Menorca per a l’organització de classes d’equinoteràpia per a filles autistes.

Pau Faner ja ha dibuixat les vuit carotes per a les festes d’enguany, però com que no es podran celebrar els jocs i ses corregudes des Pla, seran indultades i no es convertiran en estelles a cops de lladriola, rompudes pels cavallers de Sant Joan al galop.

Dues seran escollides pel caixer senyor i l’Ajuntament, mentre que les altres sis seran subhastades, amb unes bases i una convocatòria que farà pública l’administració municipal.

L’any passat, al pati de Can Saura va acollir el 2 de juliol l’obertura dels sobres amb les ofertes per a les tres carotes destinades a la subhasta, mentre que les altres tres es van rifar. Les sis carotes indultades el 2020 van ser «Sa menorquina», «Cavallet», «Es fiet», «Es moro», «Es mexicano» i «Al·lota músic», mentre que els dos dibuixos escollits pel caixer senyor i l’Ajuntament van ser «Mallorquí» i «Dandi».

Els diners recaptats es van entregar a Creu Roja Ciutadella, que va distribuir lots d’aliments, productes bàsics i de primera necessitat entre famílies en situació de vulnerabilitat pel coronavirus.

Homenatge a Pepe Torrent

Les carotes del 2020, amb versos de Pau Faner dedicats a cadascun dels personatges, van ser un emotiu homenatge al jove artista plàstic Pepe Torrent Vivó, que morí al Perú en octubre de 2017.

Borja Saura, que afronta amb resignació, amb la seva família i la resta de la Junta de Caixers, el segon any de la suspensió de les festes de Ciutadella, explicà que la seva decisió consistí, des del primer moment, en fer donació de les carotes dibuixades per Pau Faner per a destinar-les a una acció solidària. Així es va fer el 2020 i així es torna a fer enguany.

El caixer senyor i l’autor de les carotes mantenen el secret sobre els personatges i el contingut dels dibuixos del 2021. Volen que aquest secret es respecti fins que les carotes siguin penjades per a la seva exposició. Llavors és quan es donaran a conéixer.

L’any passat, el preu de sortida per a les tres carotes subhastades, que van ser «Sa menorquina», «Es moro» i «Mexicano», va ser de 600 euros. Les tres carotes objectes de rifa van ser «Es fillet», «Al·lota músic» i «Cavallet». Els voluntaris de l’assemblea local de Creu Roja Ciutadella es van encarregar de la venda de les paperetes fins a esgotar els 5.000 números editats.