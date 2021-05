Flors i color al so de la música a Alaior

Esclat de color i aromes. Alaior es vesteix un any més de primavera amb la sisena edició del programa «Dies de flors i música», una proposta per omplir de decoracions florals els carrers del poble i contribuir, així, a reanimar i dinamitzar el comerç local i la restauració.

Aquests són els principals objectius que persegueix aquesta iniciativa, que de nou omple el centre d’Alaior d’ornamentacions florals. Amb la particularitat que enguany s’ha triat la temàtica de la música, la qual serveix per inspirar els dissenys i les creacions que des d’aquest divendres ja llueixen pels carrers.

Itinerari i escenaris

Per a gaudir d’aquest ambient floral, es planteja al visitant un itinerari per diferents escenaris del poble. Així, esdevé interessant passar per llocs com les places Nova, de la Constitució i des Ramal, l’Ajuntament, Dalt es Fossar, el carrer Menor, el pont del carrer Sant Josep, l’avinguda Pare Huguet, el carrer des Ramal i també les entrades d’Alaior.

Des de l’Ajuntament, el batle José Luis Benejam considera que propostes com aquesta esdevenen «un punt més d’atracció turística», fet que «ajudarà a dinamitzar el comerç local i a què la gent vengui a Alaior». Especialment en un moment com l’actual.

Igualment, el regidor de Cultura, Tiago Reurer, va destacar que aquest any l’esdeveniment té una vessant ecològica, ja que «molts dels materials són reciclats i també s’han aprofitat i modificat elements d’altres edicions».

Pel que fa a la música, s’han previst actuacions per als quatre dissabtes que resten de maig, sempre de 12.30 a 14.30 hores. Per començar, aquesta jornada tocava els grups Batulo, el tàndem Luis Soto i Georgina Masanés i Mervils Duo, al costat dels restaurants Can Jaumot i Es Pouet i del Bar Transparent, respectivament.

Dia 15 serà el torn de Wanderlust (al restaurant Chauvoncourt), Jazz Wine (Es Pouet) i Muchandrea (Bar Géminis); el dissabte 22 actuaran Eva Trio (Ca na Divina i Es Casino), Maria Fortuny (Bar Bon Jesús) i Fusiona2 (Cantineta Bar); i dia 29 tocaran Joe Mina (Bar Escacs), John Baren (Sa Teulera), Ara Martí i Ícar Toset (Bar Es Forn) i Carlos Mangado & Ita Llopis (Bar Vitaca).

Urbanitzacions

Els «Dies de flors i música» arribaran de nou a les urbanitzacions del municipi. És així que l’Ajuntament ha previst que aquest ambient tan primaveral s’estengui també per Cala en Porter, entre el 4 i el 27 de juny, i més tard, del 2 de juliol a l’1 d’agost, a Son Bou i a Torre-solí. Pel que fa a aquestes programacions, s’anunciaran més endavant.