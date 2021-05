Art en forma d’animal al Roser

La Sala Municipal del Roser, de Ciutadella, acull aquests dies «La memòria de la terra. El món animal», una interessant exposició dedicada a la fauna, terrestre i marítima, vista a través de la mirada dels alumnes dels Tallers d’Art i el Taller Jofre.

Segurament el més atractiu d’aquesta mostra és la gran diversitat d’enfocaments i interpretacions que fan els alumnes dels tallers. Hi té a veure que n’hi ha de petits i de grans, i per tant varia molt la manera de contemplar el món i els animals. En realitat, l’objectiu és anar més enllà de les formes i entrar en el concepte i en les sensacions que produeixen.

L’entrada a l’exposició ja és ben particular, amb un cap d’àguila gegant que observa i dona la benvinguda al visitant. Perquè, d’alguna manera, d’açò es tracta, de posar-se en la pell de diferents animals i intentar captar la seva intuïció natural. És així que la mostra esdevé una convidada a passejar entre mirades creuades, entre alumnes, públic i animals.

Els alumnes més petits ofereixen una visió més simpàtica, i a mesura que avança en edat, el creador adquireix major domini de la tècnica. També hi ha espai per a la fantasia i la ironia, amb animals humanitzats, com ara una cabra elegant, com si fos de l’alta noblesa, una gasela convertida en ballarina de ballet o una girafa amb vestit i pinzells a les mans.

Entre tigres, toros, cavalls, flamencs, elefants i caragols hi ha espai també per a les màscares xamàniques, i a través de l’escultura prenen vida diferents espècies, des d’un mandril, a una tortuga, passant per un corn o un cavallet de mar o, en clau més fantàstica, dracs simbòlics que permeten treballar els volums i les formes.

Retorn

Els Tallers d’Art és el centre de professors de l’Associació Ensenyament Arts Menorca, i l’any passat no van poder organitzar l’exposició per la pandèmia. És així que enguany tornen a presentar una nova edició, mostrant el resultat de la feina que fan els alumnes. Concretament dels tallers de dibuix i pintura de Maria Gener, de processos creatius de Julieta Oriola, d’escultura de Laetitia Lara, de ceràmica per a infants de Conxi Gregori i per a adults d’Assumpta Casasnovas. Igualment, dels que assisteixen al Taller de Rafel Jofre.

L’Ajuntament de Ciutadella i també la Fundació Guillem Cifre Caixa Colònia donen suport a aquesta iniciativa. «La memòria de la Terra. El món animal» es podrà veure fins dia 22 de maig.