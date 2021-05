Mario Casas, de rodatge per Menorca

«Algunos también trabajamos en domingo». Aquest és un dels missatges que les darreres hores ha publicat en xarxes Mario Casas, un dels actors de moda del cinema espanyol, immers en un rodatge a Menorca.

A través dels seus canals oficials, l’artista gallec ha compartit diferents instantànies, on se’l pot veure, per exemple, a la Costa de Marina, al port de Ciutadella, fent-se fotos amb la seva germana, Sheila Casas.

Guanyador del premi a Millor actor potagonista en l’edició dels Goya d’enguany pel seu paper a «No matarás», del director David Victori, Casas apareix en diferents vídeos gravats a Menorca. En un d’ells se’l veu mentre s’afaita, aquest diumenge passat, en un camerí, a primera hora del matí, abans de començar una jornada de rodatge. I en un altre document gràfic, enregistrat al mateix lloc, apareix la seva germana i Gerard Oms, el seu coach d’interpretació.

L’artista de A Coruña va iniciar la seva trajectòria com actor després d’haver treballat esporàdicament en publicitat. El 2006 va participar a la sèrie «Sin miedo a soñar» i al film «El camino de los ingleses», dirigit per Antonio Banderas. Des de llavors ha actuat en pel·lícules com «Fuga de cerebros», «Grupo 7», «Palmeras en la nieve», «El fotógrafo de Mauthausen» i, el darrer any, a «El practicante» i «No matarás».