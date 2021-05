Instal·ladors en competició

Joan Tormo, de l’IES Politècnic, de Palma, ha estat el guanyador del Balearskills de Refrigeració i aire condicionat, la competició que s’ha celebrat els dos darrers dies a l’institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella. Un certamen en el qual han participat quatre alumnes del curs d’Instal·lacions frigorífiques i climatització, cada un d’ells, provinent d’un dels quatre centres que imparteixen aquests estudis. El guanyador participarà a finals d’any a l’Spainskills, a Madrid, amb representants de totes les autonomies.

L’institut de Ciutadella ha acollit la prova, sent el primer cop que un institut de Menorca acollia aquesta competició.

Els participants eren quatre. Jaume Servera, del centre amfitrió; Joan Tormo, de l’institut Politècnic, de Palma; Marco Sánchez, de l’IES Isidor Macabich, d’Eivissa; i Pau Moragues, de l’institut de Llucmajor.

La prova

La competició ha constat de quatre proves. Les tres primeres consistiren a muntar i posar en marxa una instal·lació de climatització, i la quarta, en muntar un conducte de ventilació.

Un jurat, format per diferents professors, va ser l’encarregat de valorar les feines dels alumnes. No només del resultat final, sinó també tot el relacionat amb els procediments, la cura amb els materials, l’exactitud o la pulcritud a l’hora de treballar. I també el temps compta. «Si tens els coneixements, la prova no és complicada, ho és la pressió que hi ha pel temps», explicava ahir Joan Tormo, del Politècnic de Palma. «És una experiència guapa, amb nirvis, perquè tothom vol arribar a l’Spainskills, però ho recoman, hi ha molta competitivitat, però el principal és passar-ho bé», afegia.

Mentre, un dels seus competidors d’aquests dies, Pau Moragues, de Llucmajor, assegurava que proves com aquesta «motiven, perquè sempre ho vols fer bé». En el seu cas, «fa tres setmanes que estem fent pràctiques (en empreses) i hem anat uns dies amb el mestre, per practicar un poc les proves» de cara al concurs.

Per al cap de departament d’aquesta branca d’FP al ‘Quadrado’ i coordinador del Balearskills, Toni Roman, aquesta cita «és important per a l’institut i per al curs d’FP», i servei «per veure si els alumnes responen a l’hora de fer els muntatges». Especialment, tenint en compte que estaven convidats representants de diferents empreses. «El sector necessita personal, hi ha molta demanda, i pocs joves interessats a fer aquests cursos», lamenta Roman.

Per tancar les jornades es va comptar amb el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, el delegat d’Educació a Menorca, Joan Marquès, i la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila. Allà es va lliurar el premi al guanyador, que representarà les Balears en el concurs nacional.